Двуличие Apple ярко выплыло наружу. Компания нескоро отмоется от этой истории

Олег

Компания Apple попыталась замять иск, который мог уличить её во лжи и лицемерии на тему эко-френдли. Информация появилась в 9to5Mac.

Apple очень гордится своей про-экологичной позицией и не упускает шанса напомнить о ней всем и каждому. Наиболее заметным шагом в этом направлении стал отказ от блока питания в комплекте с iPhone; позже компания перестала упаковывать коробки с гаджетами в пленку, заменив её двумя картонными пломбами.

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Фото: 9to5Mac
Фото: 9to5Mac

Свежий инсайд от Bloomberg вскрывает двойные стандарты Apple. Как известно, компания принимает от своих клиентов старые устройства для переработки и утилизации, при этом большинство этих девайсов полностью рабочие и вполне могут использоваться дальше. Несмотря на это, Apple заключила контракт с компанией GEEP и ежегодно отправляет ей около 250 тысяч в общем-то исправных устройств на утилизацию, что само по себе плохо совмещается с позицией эко-френдли.

Но дело зашло еще дальше. В прошлом году Apple подала иск против GEEP: та в нарушение контракта отправила 99 975 исправных подержанных iPhone, полученных от Apple, в Китай, где они были проданы на вторичном рынке. По сути, партнер Apple поступил более «экологично», чем она сама.

Теперь же Bloomberg пишет, что Apple отказалась от иска и всеми силами старается замять тему; компания хочет избежать публичного признания в том, что массово уничтожает пригодные для вторичного использования гаджеты. История уже привлекла внимание журналистов и, скорее всего, Apple всё же придется объясниться. 

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Источник:
9to5Mac
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