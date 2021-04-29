Компания DxOMark анонсировала, что в скором времени будет тестировать аккумуляторы. Вероятно, она будет проверять и сравнивать время автономной работы смартфонов в различных режимах использования, но подробностей об этом пока не приводит. Первый обзор должен выйти 10 мая.
DxOMark начинала как лаборатория, тестирующая качество фото- и видеосъёмки на цифровых камерах и смартфонах. С недавних пор она тестирует фронтальные камеры смартфонов, а также качество экранов и звука на этих устройствах, то есть постепенно расширяет поле своей деятельности.
Достоверность лабораторных тестов DxOMark вызывает множество вопросов. По какой-то причине компания ставит на верхние места своих рейтингов не самые лучшие модели и явно занижает оценки более удачным устройствам. Некоторые производители (например, OnePlus) перестали предоставлять DxOMark свои флагманские модели, поскольку не доверяют тестированию, проводимому компанией и считают составляемые ею рейтинги недостоверными.
И если отношение к качеству фото- и видеосъёмки это довольно субъективная штука, то подмухлевать при тестировании автономной работы смартфонов будет затруднительно. Тесты на автономность вполне может провести самостоятельно любой пользователь, поэтому вряд ли DxOMark будет подделывать результаты и ставить в топ нового рейтинга смартфоны тех производителей, которые занесут больше других.
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