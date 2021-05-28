Вся линейка iPhone 13 будет оснащена «сдвигом матрицы», то есть фирменной системой стабилизации, которая на данный момент доступна только в iPhone 12 Pro Max. Об этом сообщает PhoneArena со ссылкой на отчет DigiTimes.
Согласно данным источника, со следующего месяца вырастут поставки модуля VCM — двигателей со звуковой катушкой, который состоит из магнита, маячка и самой катушки. Проще говоря, этот модуль обеспечивает оптическую стабилизацию изображения методом «сдвига матрицы» — такую технологию Apple применила в 2020 году эксклюзивно в модели iPhone 12 Pro Max. Остальные устройства из линейки сохранили прежний способ оптической стабилизации. DigiTimes утверждает, что до конца 2021 года объемы поставок модулей VCM для Apple будут в 3-4 раза превышать таковые для Android-устройств. В целом, производители VCM получили распоряжение увеличить количество модулей на 30-40% ввиду ожидания большого спроса на iPhone 13. Пока неизвестно, каким образом такой апдейт камер линейки скажется на их цене — вполне возможно, что она поднимется. С другой стороны, даже iPhone 12 mini сейчас очень сложно назвать бюджетным, так что повышение цены в текущих обстоятельствах может вызвать снижение спроса.
Помимо обновленных камер со «сдвигом матрицы» ожидается, что iPhone 13 получит уменьшенную «челку», дисплей mini-LED с частотой обновления изображения 120Гц, а также новый чип Apple A15, который уже запущен в массовое производство. Слух о внедрении процессора Silicon M1 в iPhone, похоже, не соответствует реальности. Кроме того, обновиться могут и Apple Watch — в сети уже появились рендеры и утечки нового дизайна часов 7-го поколения, который может объединить их с iPhone 12, iPad Pro и iMac 2021. Наушники AirPods 3 задержались с выходом — пока неясно, собиралась ли Apple вообще их показывать в первой половине 2021 года. В пользу такого вывода говорит тот факт, что их дизайн был «слит» крупным реселлером компании в РФ буквально за сутки до презентации 20 апреля 2021 года.
Ранее мы рассказывали, как работает «сдвиг матрицы» в iPhone 12 Pro Max и в чём преимущество такой системы перед обычной стабилизацией объективов.
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