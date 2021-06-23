Apple проведет свою ежегодную презентацию 14 сентября и покажет на ней линейку iPhone 13. Об этом рассказал ресурс PhoneArena со ссылкой на Wedbush.
Аналитик и инсайдер Дэн Айвс рассказал, что Apple, скорее всего, представит iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max 14 сентября на ежегодной осенней презентации 14 сентября — это будет вторник. Старт продаж намечен на 24 сентября.
Аналитики предоставили еще некоторые сведения. Например, предзаказ, скорее всего, станет доступен в пятницу, 17 сентября — для Apple цикл «вторник-пятница» является стандартным.
Компания сделала выводы из обстоятельств 2020-го года и уже предприняла меры, чтобы подстраховаться и избежать задержек с поставками iPhone в 2021-м. Например, Apple начала производство комплектующих на полтора месяца раньше, чем в прошлом году. Кроме того, компания заказала намного больше устройств, чем раньше — на данный момент у поставщиков запрошено iPhone 13 на 20 млн штук больше, чем iPhone 12. Помимо прочего, это говорит об уверенности Apple в популярности предстоящей модели.
Ранее мы показали, как может выглядеть iPhone 13 — в сети уже есть рендеры и даже видео. Кроме того, дизайн Apple Watch 7 может измениться в 2021-м году — впервые с их выхода. А если вы еще ничего не знаете о новых наушниках от Apple, презентованных недавно — все подробности есть здесь.
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- Не, не помеха Бро )
- Точно не помеха Бро?!
- Неее )))