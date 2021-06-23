iPhone 13


Apple проведет свою ежегодную презентацию 14 сентября и покажет на ней линейку iPhone 13. Об этом рассказал ресурс PhoneArena со ссылкой на Wedbush.

Аналитик и инсайдер Дэн Айвс рассказал, что Apple, скорее всего, представит iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max 14 сентября на ежегодной осенней презентации 14 сентября — это будет вторник. Старт продаж намечен на 24 сентября.

Аналитики предоставили еще некоторые сведения. Например, предзаказ, скорее всего, станет доступен в пятницу, 17 сентября — для Apple цикл «вторник-пятница» является стандартным.

Компания сделала выводы из обстоятельств 2020-го года и уже предприняла меры, чтобы подстраховаться и избежать задержек с поставками iPhone в 2021-м. Например, Apple начала производство комплектующих на полтора месяца раньше, чем в прошлом году. Кроме того, компания заказала намного больше устройств, чем раньше — на данный момент у поставщиков запрошено iPhone 13 на 20 млн штук больше, чем iPhone 12. Помимо прочего, это говорит об уверенности Apple в популярности предстоящей модели.

Ранее мы показали, как может выглядеть iPhone 13 — в сети уже есть рендеры и даже видео. Кроме того, дизайн Apple Watch 7 может измениться в 2021-м году — впервые с их выхода. А если вы еще ничего не знаете о новых наушниках от Apple, презентованных недавно — все подробности есть здесь



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

PhoneArena PhoneArena

Ссылки по теме:

Осторожно: баг в iOS ломает Wi-Fi в iPhone. Вот чего не надо делать Осторожно: баг в iOS ломает Wi-Fi в iPhone. Вот чего не надо делать

Это отчаяние: Xiaomi Mi 11 попытались охладить под краном. Вот что получилось Это отчаяние: Xiaomi Mi 11 попытались охладить под краном. Вот что получилось

Назван новый цвет корпуса iPhone 13. Такого фанаты точно не ждали Назван новый цвет корпуса iPhone 13. Такого фанаты точно не ждали