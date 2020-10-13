Сегодня Apple представила iPhone 12 mini — это компактная версия с 5,4-дюймовым экраном, плоскими гранями, поддержкой 5G, новыми цветовыми решениями, процессором A14 Bionic и двойной камерой. Благодаря безрамочному дисплею новинка меньше 4,7-дюймового iPhone 8.
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Китайцы теперь внезапно очнуться и начнут делать в том числе и компактные телефоны. Слава apple, что открыли этот дивный новый (хорошо забытый) мир.