iPhone 12 mini

Сегодня Apple представила iPhone 12 mini — это компактная версия с 5,4-дюймовым экраном, плоскими гранями, поддержкой 5G, новыми цветовыми решениями, процессором A14 Bionic и двойной камерой. Благодаря безрамочному дисплею новинка меньше 4,7-дюймового iPhone 8.

Стоимость iPhone 12 mini

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