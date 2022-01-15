Самый популярный в мире браузер Google Chrome обновился и получил функцию защиту от взлома роутера. Об этом сообщает зарубежный ресурс ArsTechnica.
Речь идет о кибератаках, при которых хакеры используют известные уязвимости домашних роутеров пользователей — ранее мы рассказали о последней уязвимости в устройствах популярных «народных» брендов. В отличие от смартфонов, планшетов и компьютеров, роутеры являются гораздо более уязвимым местом, поскольку обновления ПО для них выходят гораздо реже и с более длительными промежутками. Кроме того, некоторые производители дешевых роутеров не обновляют их вовсе. Теперь использование Chrome должно уберечь вас от таких взломов.
Начиная с версии 98 Google Chrome начнет защищать пользователей, которые пользуются старыми, бюджетными роутерами, или же просто не умеют их обновлять. К сожалению, от взлома роутера Chrome защитить никак не может, однако теперь он способен предотвратить вредоносное проникновение хакеров на компьютер через браузер. Разработчики внесли изменения в поведение Chrome, благодаря чему браузер будет ретранслировать все запросы от веб-сайтов, касающиеся данных о частной или локальной сети.
Согласно источнику, такие запросы не будут отменяться. Однако разработчики будут собирать и анализировать их, с целью выявить подозрительные или безосновательные. Чрезмерно любопытные или потенциально опасные веб-сайты будут помечаться в базе Chrome, и каждый их следующий запрос будет требовать явного согласия пользователя. Только после того, как согласие будет дано, ресурс сможет получить доступ к роутеру или другим устройствам в локальной сети.
Ранее мы рассказали, что резкое выключение или перезагрузка вашего iPhone может говорить о взломе устройства.
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