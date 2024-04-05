Google оставила пасхалку в преддверии солнечного затмения

Артем
Цун.png

Уникальное явление наступит 8 апреля. Луна полностью закроет собой Солнце, а ее тень, погрузит жителей Земли во тьму.

Этот период всегда пристально наблюдается учеными. Исследователи наблюдают за рядом космических процессов, среди которых влияние солнечных выбросов на работу спутников, систем GPS и радиоэлектронной связи. А в пределах орбиты Меркурия есть шанс обнаружить астероиды, которые были невидны за солнечными бликами.

Главная особенность грядущего явления заключается в его длительности. Луна будет выглядеть особенно большой, поскольку в апреле находится в близкой к Земле точке своей орбиты, из-за чего затмение продлиться до 4,5 минут. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

По такому поводу Google даже оставила пасхалку в браузере Chrome. Все, кто ищет информацию о солнечном затмении, увидят короткую анимацию при вводе соответствующего запроса в поиск.

кенфук5г5ф.png

К сожалению, в этот раз явление обойдет Россию стороной, поскольку Лунная тень не достигает ее территорий. В результате даже частичное затмение Солнца для нас будет не видно.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Google переизобрела JPEG: фотки стали легче, красивее и открываются быстрее
Google запускает аналог Apple «Локатора» на Android
WhatsApp добавит полезную функцию для тайных переписок

Рекомендации

Рекомендации

Таксист рассказал, сколько ему удалось заработать в Москве в новогодние праздники. Впечатляет!
Владельцы смартфонов Samsung Galaxy начали получать OneUI 6.1
Xiaomi представила E-ink-читалку, которую захочет каждый
Самое обидное нововведение в смартфонах Samsung Galaxy подтверждено 😢

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+90
Nikodimus73
Продлиться!!! Ться тся блэт!!!
5 апреля 2024 в 11:54
#
+390
Gandalf2021
Видно будет только на другой от России стороне земли, так что кипишь для США актуален…
5 апреля 2024 в 17:00
#