Google оставила пасхалку в преддверии солнечного затмения

Уникальное явление наступит 8 апреля. Луна полностью закроет собой Солнце, а ее тень, погрузит жителей Земли во тьму.
Этот период всегда пристально наблюдается учеными. Исследователи наблюдают за рядом космических процессов, среди которых влияние солнечных выбросов на работу спутников, систем GPS и радиоэлектронной связи. А в пределах орбиты Меркурия есть шанс обнаружить астероиды, которые были невидны за солнечными бликами.
Главная особенность грядущего явления заключается в его длительности. Луна будет выглядеть особенно большой, поскольку в апреле находится в близкой к Земле точке своей орбиты, из-за чего затмение продлиться до 4,5 минут.
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По такому поводу Google даже оставила пасхалку в браузере Chrome. Все, кто ищет информацию о солнечном затмении, увидят короткую анимацию при вводе соответствующего запроса в поиск.
К сожалению, в этот раз явление обойдет Россию стороной, поскольку Лунная тень не достигает ее территорий. В результате даже частичное затмение Солнца для нас будет не видно.