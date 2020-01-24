



Каждый год Google придумывает какую-нибудь головоломку, связанную с конференцией для разработчиков I/O. Так случилось и в этом году — на сайте компании появился паззл Collaboration of the Cosmos.



Задача была анонсирована в твиттере Google Developers:



Межгалактическая сеть спутников, питающая сигнальную плату, перестала работать. Все вместе мы можем восстановить сигнал и раскрыть специальное сообщение, которое увидит вся галактика. Мы можем рассчитывать на вас?

На этот раз разработчикам предлагалось совместно поработать над задачей, и только после того, как набралось достаточно людей, появилась возможность завершить миссию.Разработчики расшифровали эту задачку за 9 часов, после чего они они увидели зашифрованное послание. В нём сказано, что конференция I/O будет проводиться в этом году с 12 по 14 мая в Shoreline Amphitheatre в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния, США).Ожидается, что на этой конференции Google представит следующее крупное обновление Android, которое уже проходит тестирование на смартфонах Google Pixel. Тогда же может быть выпущена предварительная версия Android R, которая станет доступна смартфонам Google и нескольких других компаний, в том числе Xiaomi. Официальный релиз Android R может состояться в конце лета или начале осени 2020 года.





