Hamster Kombat раздаёт всем 200 рублей на поездки в такси

Александр
В игре-тапалке Hamster Kombat появилась новая карточка, и она довольно полезная. Ждать эйрдропа и распределения крипты нужно ещё три недели, а тем временем можно получить промокод, позволяющий сэкономить 200 рублей на поездках в такси.



Карточка называется «Яндекс Поиск», на её прокачку даётся 67 часов, после чего будет невозможно увеличить получаемый за неё пассивный доход. Условий получения промокода всего два: нужно перейти из карточки в браузер и выбрать в его настройках «Яндекс» в качестве поиска по умолчания, затем требуется в течение недели хотя бы раз в день пользоваться этим поисковиком на смартфоне. Спустя 7 дней промокод придёт в SMS на привязанный к аккаунту номер телефона.



Наш обзор Hamster Kombat можно найти тут, а здесь и там мы рассказали о других тапалках, которые в перспективе могут выдать криптовалютные токены своим игрокам.

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Комментарии

+83
Александр Крас
Опять кузнецов за старое. Когда же тебя уволят.
33 минуты назад
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