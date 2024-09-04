Hamster Kombat раздаёт всем 200 рублей на поездки в такси

Карточка называется «Яндекс Поиск», на её прокачку даётся 67 часов, после чего будет невозможно увеличить получаемый за неё пассивный доход. Условий получения промокода всего два: нужно перейти из карточки в браузер и выбрать в его настройках «Яндекс» в качестве поиска по умолчания, затем требуется в течение недели хотя бы раз в день пользоваться этим поисковиком на смартфоне. Спустя 7 дней промокод придёт в SMS на привязанный к аккаунту номер телефона.
Наш обзор Hamster Kombat можно найти тут, а здесь и там мы рассказали о других тапалках, которые в перспективе могут выдать криптовалютные токены своим игрокам.
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