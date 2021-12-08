Вчера вечером Apple выпустила несколько свежих бета-сборок своих ОС в статусе Release Candidate. Это значит, что, скорее всего, мы получили финальную версию прошивки, которая выйдет в релиз в ближайшие несколько дней.
О нововведениях macOS Monterey 12.1 мы уже рассказали, но порадовала пользователей не только она. Владельцы «умных» колонок Apple HomePod, которые тестируют новые прошивки, обнаружили, что вместе с audioOS 15.2 RC в их устройствах появился русский язык. Теперь Siri в колонках Apple умеет общаться на русском языке — это значительно упрощает взаимодействие с ней, расширяет круг желающих ее приобрести, и намекает, что в скором времени HomePod и HomePod mini начнут официально продаваться в России.
Поздравляю вас. HomePod заработал на русском языке pic.twitter.com/g0ogKf0tpj— Макс Хорошев (@khoroshev) December 7, 2021
Чтобы обновить вашу колонку до audioOS 15.2, зайдите на сайт betaprofiles.com и скачайте специальный профиль в блоке этой ОС и следуйте подсказкам системы. После того, как колонка обновится, зайдите в приложение «Дом», нажмите и удерживайте значок HomePod и выберите «Параметры». После этого пройдите в раздел Siri и выберите русский язык во всплывающем окне.
Стоит отметить, что в описании прошики Apple не афиширует долгожданную поддержку русского языка. Среди нововведений в audioOS 15.2 упоминается только, что «функция распознавания голосов Siri теперь поддерживает новые языки».
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