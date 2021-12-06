Apple Watch


Apple готовит несколько новых моделей Apple Watch в 2022 году. Об этом написали в MacRumors со ссылкой на инсайдеров.

Сотрудник агентства Bloomberg Марк Гурман подготовил новый отчет с инсайдами о продуктах Apple. Ранее мы уже рассказали о его прогнозах относительно будущего бюджетного MacBook Pro и стеклянного iPad Pro. Теперь же инсайдер поделился информацией о будущей обновленной линейке Apple Watch.

По словам Марка, Apple готовит Apple Watch SE второго поколения, которые снова займут среднебюджетную нишу на рынке «умных» часов. Оригинальная модель SE вышла в сентябре 2020 года, поэтому компания вполне может ее обновить. Ожидается, что SE 2 слегка изменятся внешне и, возможно, получат новые датчики. Ничего более конкретного об этих часах, как и о Apple Watch 8, отчет не содержит.

Помимо обновления уже имеющихся модельных линеек, Apple может выпустить совершенно новые Apple Watch для спортсменов — подобные слухи ходят уже довольно давно. По словам Гурмана, «активная» версия «яблочных» часов получит усиленный ударопрочный корпус, который будет устойчив к царапинам, вмятинам и падениям, а также усиленное стекло дисплея. Марк отмечает, что прошлые несостоявшиеся слухи о редизайне Apple Watch 7 в стиле iPhone 12 и iPad Pro могут относиться как раз к будущей «неубиваемой» версии часов 2022 года.

Ранее мы рассказали о том, что Apple подала иск против российских властей. Компания недовольна, что ей мешают зарабатывать на территории РФ. 



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Источник:

MacRumors MacRumors

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