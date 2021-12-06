



В следующем году Apple обновит три модели iPad — iPad Air, iPad Pro и бюджетный iPad 10,2’’. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors со ссылкой на инсайдеров.



Согласно последнему отчету Марка Гурмана, Apple готовит большие апдейты для своих девайсов в 2022 году. Ранее мы уже рассказали о новостях касательно Mac и MacBook на чипах Silicon M2, но в отчете упоминаются и новые iPad. По словам Марка, компания обновит сразу три модели, и самый топовый iPad Pro получит беспроводную зарядку.



В 2022 году Apple может представить обновленный iPad Air 5-й модели — это вполне вероятно, так как «воздух» обновлялся в последний раз весной 2020 года. Ранее ходили слухи о том, что Air 5 получит OLED-дисплей от Samsung, однако позже стало известно, что от этого решения отказались и планшет снова получит IPS-панель.



Скорее всего, планшет никак не изменится внешне, а его «железо» будет доведено до характеристик iPad mini 6 — Air 5 получит слегка «придушенный» чип Apple A15 и 4 Гб оперативной памяти. На данный момент iPad Air 4 это единственный планшет в актуальной «яблочной» линейке, который не имеет широкоугольной фронтальной камеры — скорее всего, пятая модель Air ее получит.



Наиболее любопытное нововведение Apple приготовила для iPad Pro 2022 года. По словам Гурмана, планшет получит новый чип Silicon M2, а также возможность беспроводной зарядки. Однако алюминиевый корпус физически несовместим с этой функцией, поэтому Apple придется сделать для iPad Pro 2022 стеклянную заднюю крышку. Каким образом это скажется на его прочности — остается только гадать.



Что касается бюджетного iPad 10 — о нем пока ничего не известно.



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