Компания Tesla выпустила новую версию ПО для электрокаров и добавила новую забавную функцию. Об этом сообщает профильный зарубежный ресурс Electrek.co.
Согласно источнику, на этой неделе Tesla начала распространять свое традиционное «праздничное» обновление программного обеспечения для электрокаров бренда. Обычно «праздничные» сборки содержат новые функции, которые скорее забавны, чем полезны. Ранее Tesla уже подарила своим клиентам возможность включать разные нетипичные для автомобиля звуки — блеянье козы, истошный вопль или звук «пердежа».
В этот раз Илон Маск порадовал владельцев тех моделей Tesla, которые были выпущены после 2019 года, так как для новой функции требуются наружные динамики. Фишка получила название «Мегафон» и состоит в том, что водитель может прямо из салона включать наружу свой голос, украшенный различными эффектами.
По сути, эта функция действительно работает как мегафон, и окружающие люди будут слышать всё, что происходит в машине. Теперь можно запросто общаться с человеком снаружи, накричать на невежливого пешехода или позвать свою собаку, не выходя из авто.
Помимо этого, Tesla разворачивает обновление для своего мобильного приложения. С его помощью владелец авто теперь сможет удаленно воспроизвести свой голос или любой другой звук из наружных динамиков машины, даже не находясь внутри нее.
Ранее мы рассказали, как женщина родила в Tesla — в этом ей помог фирменный автопилот.
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