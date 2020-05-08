Нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink начнет вживлять людям чипы, которые смогут объединить их мозг с компьютером. Об этом бизнесмен рассказал в подкасте Джо Рогана.



Технологию скоро начнут тестировать на людях, а до этого она уже прошла успешные испытания на обезьяне и мыши. Neuralink на протяжении четырех лет занимается разработкой ультратонких электродов, которые имплантируются прямо в мозг для стимуляции нейронов.



Такая процедура сможет помочь лечить пациентов с полным или частичным параличом конечностей, который, как правило, возникает из-за травмы спинного мозга. По словам Маска, в идеальном сценарии технология должна синхронизировать мозг и искусственный интеллект.





«Процедура вживления выглядит следующим образом. Мы вырезаем часть черепа, устанавливаем туда устройство Neuralink, а затем нити электродов аккуратно подсоединятся к мозгу. После этого всё зашивается. Устройство будет взаимодействовать с любым участком мозга и сможет восстановить потерянное зрение или утраченную функциональность конечностей», — Илон Маск.



Глава Tesla и Neuralink отмечает, что размер чипа не превышает размер почтовой марки. «После заживления никто даже не догадается, что у человека установлен этот чип», — подчеркивает Маск.





«Технология поможет излечить множество заболеваний. Например, можно будет исправить последствия инсульта, из-за которого был утрачен контроль над мышцами. Neuralink сможет помочь восстановить память при болезни Альцгеймера», — объясняет Илон Маск.



Предприниматель рассказал, что к финальной версии чипа можно будет подключиться с помощью Bluetooth. Эта возможность позволит парализованным людям управлять компьютером, смартфоном или собственными протезами.







Помимо этого, Илон Маск сообщил, что в будущем Neuralink даст людям возможность общаться без слов с помощью телепатии. По прогнозам предпринимателя, если скорость разработки будет постоянно увеличиваться, это может случиться уже через 5—10 лет.





