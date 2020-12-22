Apple планирует начать производство своего беспилотного автомобиля в 2024 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники из индустрии.
Apple работает над неким автомобильным проектом с 2014 года. По словам анонимных источников, компания разрабатывает новую конструкцию батареи, которая может радикально снизить стоимость аккумуляторов и увеличить запас хода автомобиля.
Сообщается, что внутри аккумулятора можно упаковать больше активного материала, что потенциально увеличивает запас хода автомобиля. Apple также изучает химический состав батареи, называемой LFP, которая менее подвержена перегреву и, следовательно, безопаснее, чем другие типы литий-ионных батарей. Источники Reuters утверждают, что это будет следующий уровень технологии производства аккумуляторов, которая удивит так же, как и первый айфон в свое время.
Apple потребуется использовать совершенно новую цепочку поставок для производства автомобиля. Сообщается, что компания планирует положиться во многом на партнера-производителя. Ранее Apple вела переговоры с Magna International о производстве автомобиля, но они закончились в тот момент, когда планы компании потеряли конкретику. Для заключения контракта от Apple могут потребовать объем продаж не менее 100 000 автомобилей в год.
Как сообщает Reuters, купертиновцы всё еще могут свернуть проект и сократить масштабы своих усилий до системы автономного вождения, которая будет интегрироваться в различные автомобили. Задержки, вызванные продолжающимся глобальным кризисом в области здравоохранения, также могут отодвинуть производство на 2025 года или даже позднее.
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Apple работает над неким автомобильным проектом с 2014 года. По словам анонимных источников, компания разрабатывает новую конструкцию батареи, которая может радикально снизить стоимость аккумуляторов и увеличить запас хода автомобиля.
Сообщается, что внутри аккумулятора можно упаковать больше активного материала, что потенциально увеличивает запас хода автомобиля. Apple также изучает химический состав батареи, называемой LFP, которая менее подвержена перегреву и, следовательно, безопаснее, чем другие типы литий-ионных батарей. Источники Reuters утверждают, что это будет следующий уровень технологии производства аккумуляторов, которая удивит так же, как и первый айфон в свое время.
Apple потребуется использовать совершенно новую цепочку поставок для производства автомобиля. Сообщается, что компания планирует положиться во многом на партнера-производителя. Ранее Apple вела переговоры с Magna International о производстве автомобиля, но они закончились в тот момент, когда планы компании потеряли конкретику. Для заключения контракта от Apple могут потребовать объем продаж не менее 100 000 автомобилей в год.
Как сообщает Reuters, купертиновцы всё еще могут свернуть проект и сократить масштабы своих усилий до системы автономного вождения, которая будет интегрироваться в различные автомобили. Задержки, вызванные продолжающимся глобальным кризисом в области здравоохранения, также могут отодвинуть производство на 2025 года или даже позднее.
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а эпл 🙌создаёт новые ощущения🙌