В следующих MacBook Pro Apple может отказаться от панели Touch Bar. Об этом сообщает iMore со ссылкой на поставщиков запчастей.
Выводы о таком изменении в MacBook Pro пришли издалека. Журналисты проанализировали отчеты поставщиков дисплеев, в которых, помимо прочего, рассматриваются различные тенденции и вероятности на основе заказов крупных корпораций.
В частности, аналитики заметили, что, согласно отчетам, OLED-панели, соответствующие по размерам панелям Touch Bar от Apple, скоро будут производиться в намного меньших количествах. А в будущем производство OLED-панелей такого размера может вообще остановиться.
Согласно более ранним слухам, Apple готовит две новых модели iPad, которые получат OLED-дисплеи. С большой долей вероятности это будут iPad Pro 11’’ и iPad Pro 12,9’’ в 2023 году. Однако последние отчеты показывают, что самый первый iPad с OLED-матрицей может выйти раньше – уже в следующем году — и диагональ его составит 10,86’’. По сути, этим планшетом может стать iPad Air 5 или 6.
Поставщики дисплеев сообщают, что в 2022 году количество OLED-панелей для iPad резко повысится и займет место панелей Touch Bar для MacBook Pro. Всё это подтверждает мысль, что Apple откажется от «умной» панели в своих профессиональных MacBook. А вы пользовались Touch Bar? Будете скучать без неё? Поделитесь в комментариях!
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