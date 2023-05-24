iOS 17 выжмет максимум пользы из iPhone, используя давно забытую функцию

Фото: Macrumors
Мало кто использует iPhone в горизонтальном режиме. Обновленный интерфейс iOS17 расширит возможности блокировки смартфона. Его можно будет поставить на тумбочку и использовать как дисплей с напоминаниями и другой полезной информацией.
Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман. По его словам Apple переработает экран блокировки, позволяя выводить информацию с виджетов, как на iOS16. Режим включается, когда iPhone не используется и находится в горизонтальном положении.
Его можно поставить на зарядку или подставку, а экран покажет запланированные встречи, заметки, погоду и другие приложения. Таким образом Apple планирует сделать iPhone максимально полезным при любых сценариях использования.
Ожидается, что iOS 17 покажут на грядущей выставке WWDC, которая состоится 5 июня 2023 года. Ранее мы разобрали новый ролик от Apple, посвященный безопасности пользователей и как может выглядеть iOS 17.
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