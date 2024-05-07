Apple выпустила первый в истории iPad Air с экраном 13 дюймов. Маленькая версия тоже обновилась





Презентация Let Loose в самом разгаре, и только что Apple представила обновленные iPad Air — впервые планшет представлен сразу в двух диагоналях. Покупатель сможет выбрать между 11- и 13-дюймовыми версиями.



Качество матрицы новинки не изменилось: это по-прежнему IPS-экран с максимальной частотой обновления изображения 60 Гц; Apple упорно продолжает считать Pro Motion привилегией самых дорогих устройств. Соотношение пикселей на дюйм осталось прежним, яркость экрана — тоже. Что касается внутренних характеристик, то обе версии iPad Air получили идентичное "железо" — чипы Silicon M2. Пару месяцев назад в MacBook Air были интегрированы более новые M3.







У iPad Air всё так же одна тыльная камера, а фронталка наконец "переехала" на длинную сторону корпуса — необходимое условия для правильного отображения владельца во время видеоконференций. В плане дизайна планшет является полной копией своих более старых собратьев, в четырех цветах корпуса. Большая версия получила улучшения динамиков для усиления баса. Емкость накопителя теперь стартует с 128 Гб, при этом появились версии на 512 Гб и 1 ТБ.









Стоимость новинок: iPad Air 10,9 (2024) — от $599, iPad Air 12,9 — от $799. В продажу они поступят уже сегодня.