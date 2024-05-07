Apple выпустила первый в истории iPad Air с экраном 13 дюймов. Маленькая версия тоже обновилась

Олег

iPad Air

Презентация Let Loose в самом разгаре, и только что Apple представила обновленные iPad Air — впервые планшет представлен сразу в двух диагоналях. Покупатель сможет выбрать между 11- и 13-дюймовыми версиями. 

Качество матрицы новинки не изменилось: это по-прежнему IPS-экран с максимальной частотой обновления изображения 60 Гц; Apple упорно продолжает считать Pro Motion привилегией самых дорогих устройств. Соотношение пикселей на дюйм осталось прежним, яркость экрана — тоже. Что касается внутренних характеристик, то обе версии iPad Air получили идентичное "железо" — чипы Silicon M2. Пару месяцев назад в MacBook Air были интегрированы более новые M3.  

iPad Air

У iPad Air всё так же одна тыльная камера, а фронталка наконец "переехала" на длинную сторону корпуса — необходимое условия для правильного отображения владельца во время видеоконференций. В плане дизайна планшет является полной копией своих более старых собратьев, в четырех цветах корпуса. Большая версия получила улучшения динамиков для усиления баса. Емкость накопителя теперь стартует с 128 Гб, при этом появились версии на 512 Гб и 1 ТБ. 

iPad Air

Стоимость новинок: iPad Air 10,9 (2024) — от $599, iPad Air 12,9 — от $799. В продажу они поступят уже сегодня.

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Комментарии

+411
Alex82
Ничего нового/выдающегося🤷🏻‍♂️. Экран также 60гц, память 128 в базовом, цвета скучные…((
Сегодня в 17:24
#
+31
Brightside Alex82
Так эир и позиционируется как базовое устройство. Что вы рассчитывали в нём увидеть? М4 и 120Гц? Тогда как продавать Про версии?)
Сегодня в 17:37
#
+411
Alex82 Brightside
Не совсем вы правы. Air это не базовое устройство. Базовое устройство это базовый обычный iPad. М4 конечно перебор для Air, но вот 120гц. или хотя бы 90гц. могли бы впихнуть) Тот же Xiaomi Pad 6 за 30к. имеет на борту 144гц.🤷🏻‍♂️
Сегодня в 17:53
#
+4457
Gabriel Brightside
Ога, для базового пользователя.)
3 минуты назад
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