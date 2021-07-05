Линейка iPhone 13 может получить функцию обратной зарядки. Об этом рассказал ресурс PhoneArena со ссылкой на инсайдеров.
YouTube-блогер Филипп Корой и уже известный инсайдер Макс Вайнбах рассказали некоторые подробности о линейке iPhone, которая должна выйти этой осенью. По их словам, iPhone 2021 года (по некоторым инсайдам он может называться 12S) получит более сильные магниты MagSafe, а также беспроводные зарядные катушки намного большего размера. Apple внесет такое изменение для того, чтобы аксессуары MagSafe не отваливались от спинки девайса — ранее после выхода фирменного «яблочного» магнитного кошелька многие жаловались, что он держится очень непрочно, из-за чего «кармашек» с картами или документами очень легко потерять.
Кроме того, увеличенные катушки смогут обеспечить большую мощность зарядки. Сейчас максимальная мощность беспроводной зарядки в линейке iPhone 12 составляет 15 Ватт.
Но самое главное изменение в MagSafe — зарядка наконец станет двусторонней (или обратной). Об этом сообщает Макс Вайнбах. Обратная зарядка позволить заряжать AirPods, Apple Watch или любые другие «умные» аксессуары, просто положив их на спинку смартфона. Ранее сообщалось, что линейка iPhone 12 и сейчас может заряжать другие устройства таким образом, но Apple отключила эту возможность на программном уровне.
Ранее стало известно, что скоро Apple привнесет беспроводную зарядку на iPad Pro. Правда, ради этой функции заднюю часть планшета придется сделать стеклянной. Инсайдеры утверждают, что для iPad будут выпущены специальные зарядные станции — любопытно, как они будут выглядеть.
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