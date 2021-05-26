Основной поставщик чипов для Apple начал производство процессоров для iPhone 13. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на DigiTimes.
Согласно информации источника, фабрика TSMC — главный и самый известный производитель чипов по заказу Apple — запустил массовое производство новых кристаллов модели А15. Ожидается, что именно они лягут в основу будущего iPhone 13, который должен быть представлен уже этой осенью и поступит в продажу до конца года. Если утечки верны, то А15 будет выполнен по 5-нм-техпроцессу — второй год подряд. Предыдущий мобильный флагманский процессор Apple — А14 — который дебютировал в планшете iPad Air 4, а после перекочевал и в линейку iPhone 12, тоже был выполнен с применением 5 нм. Несмотря на этот факт, Apple A15 всё же будет превосходить предыдущий чип в производительности и энергоэффективности, так как компания использует модифицированные ядра.
iPhone 12, выпущенный в октябре 2020 года, стал «жертвой» пандемического кризиса и вышел позже обычного — ранее Apple неизменно презентовала новые iPhone в сентябре. Известный аналитик Минг-Чи Куо считает, что в этом году ситуация не повторится, и компания приложит все усилия, чтобы iPhone 13 вышел именно в сентябре.
Новость о запуске производства Apple A15 опровергает надежды некоторых пользователей на появление в iPhone 13 знаменитого чипа Silicon M1. Очевидно, компания решила оснащать ими только профессиональные решения, тогда как с мобильными задачами успешно справляются чипы серии А. К слову, Silicon M1 неспроста появился в iPad Pro — аналитики считают, что iPadOS 15 совершит прорыв в использовании планшета и существенно расширит его возможности.
Ранее мы рассказали всё, что известно СМИ об iPhone 13. Среди прочего, его ждет редизайн передней панели и блока камер. Apple Watch Series 7 тоже может измениться внешне — предполагается, что его дизайн-код приведут в соответствие с iPhone 12 и 13, iPad Pro и iMac 2021.
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Поспрашивайте даже у друзей/подруг, какой у них процессор, сколько МБ оперативки, сколько МП в камере — почти никто не ответит. Максимум что объём встроенной памяти знают.