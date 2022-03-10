iPhone SE 3 оказался круче iPhone XR по одному важному параметру

Совсем недавно прошла конференция Apple, на которой нам показали несколько «новых» девайсов (по факту действительно новым там был только комплект Mac Studio и Studio Display). Долгожданный iPhone SE 3, похоже, разочаровал фанатов, поскольку не предложил практически никакого видимого апдейта — это всё тот же маленький смартфон с огромными рамками, кнопкой Home и единственной задней камерой.
Однако кое-какие неожиданные перемены всё же есть. Помимо нового чипа Apple A15 Bionic и модуля 5G (не совсем полноценного, как оказалось позже), разработчики обнаружили, что в iPhone SE 3 увеличили объем оперативной памяти. В версии 2020 года её было 3 Гб, а теперь стало 4 Гб. К слову, даже у популярнейших моделей вроде iPhone XR её всего 3 Гб.
Изменение в iPhone SE (2022) обнаружили при исследовании свежей бета-версии Xcode 13.3, которая вышла сразу после презентации во вторник.
Количество оперативной памяти заметно сказывается на работе iPhone или iPad, хоть и не так критично, как на Android. Например, устройство может удержать открытыми больше приложений или вкладок в браузере без необходимости перезагружать их.
Увеличение «оперативки» до 4 Гб ранее «пережил» и iPad mini 6, который тоже работает на чипе Apple A15 Bionic.