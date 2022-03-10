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Apple iPhone iPhone SE iPhone SE (2022)

iPhone SE 3 оказался круче iPhone XR по одному важному параметру

Олег
2056

SE 3


Совсем недавно прошла конференция Apple, на которой нам показали несколько «новых» девайсов (по факту действительно новым там был только комплект Mac Studio и Studio Display). Долгожданный iPhone SE 3, похоже, разочаровал фанатов, поскольку не предложил практически никакого видимого апдейта — это всё тот же маленький смартфон с огромными рамками, кнопкой Home и единственной задней камерой.

Однако кое-какие неожиданные перемены всё же есть. Помимо нового чипа Apple A15 Bionic и модуля 5G (не совсем полноценного, как оказалось позже), разработчики обнаружили, что в iPhone SE 3 увеличили объем оперативной памяти. В версии 2020 года её было 3 Гб, а теперь стало 4 Гб. К слову, даже у популярнейших моделей вроде iPhone XR её всего 3 Гб. 

Изменение в iPhone SE (2022) обнаружили при исследовании свежей бета-версии Xcode 13.3, которая вышла сразу после презентации во вторник.

Количество оперативной памяти заметно сказывается на работе iPhone или iPad, хоть и не так критично, как на Android. Например, устройство может удержать открытыми больше приложений или вкладок в браузере без необходимости перезагружать их.

Увеличение «оперативки» до 4 Гб ранее «пережил» и iPad mini 6, который тоже работает на чипе Apple A15 Bionic. 



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Источник:
MacRumors
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Комментарии

saintmaybach
+7
saintmaybach
А мне по душе старый SE в корпусе 5S )) классика
2 часа назад в 14:40
#
–42
Snowden
один пятилетний вид уже всё испортил. Из-за года в год одной и тоже лепят🙄
Сегодня в 10:10
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин Snowden
Зато мой SE (2020) всё еще модненький
Сегодня в 13:08
#
estet
–64
estet
Почему по одному то, новый камень и увеличенная оперативка это уже 2 параметра)
Сегодня в 09:21
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин estet
Про камень было известно с презентации. Речь о скрытых фишках
Сегодня в 09:30
#
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