Как изменить разрешение картинки или фотографии на iPhone с помощью быстрой команды

Олег

iOS


В iOS 16 компания Apple серьезно прокачала возможности приложения «Фото» на iPhone и iPad. Теперь оно позволяет быстро вырезать объекты с фотографий, удалять с них фон и переносить правки между изображениями в пару кликов. Однако кое-что iOS до сих пор не умеет «из коробки» — менять разрешение картинок.

К счастью, для этого есть приложение «Команды»:
Команды
  • Введите количество пикселей по горизонтали — система автоматически подстроит вертикальное разрешение
  • Если вам нужно изменить разрешение по вертикали, то оставьте эту строку пустой и нажмите «Готово», а на следующем шаге введите количество пикселей по вертикали. В этом случае картинка автоматически подстроится под этот параметр.

Готово! Копия изображения с заданными вами параметрами разрешения сохранится в галерею.   

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