Как заставить Siri говорить любые фразы в зависимости от уровня заряда аккумулятора

Откройте приложение «Команды»

Перейдите на вкладку «Автоматизация» → «Для себя»

В списке найдите и выберите «Уровень заряда»

При помощи шкалы выставьте желаемый уровень, при котором Siri начнет говорить; выберите условие для команды: «выше», «ниже» или «равно».

Жмите «Далее» и выбирайте «Добавить действие»

Введите в поиске «Произнести» и тапните на соответствующую строку

Нажмите на поле «Текст» и введите фразу, которую произнесет Siri

Выключите тумблер «Спрашивать до запуска» и нажмите «Готово».

Не секрет, что «яблочный» голосовой помощник Siri не особо умён и полезен в быту, по крайней мере на русском языке. Применений ему не так уж много: можно установить таймер или будильник, записать напоминание или событие в календарь и тому подобное. В этом гайде мы расскажем о еще одной полезной возможности Siri.Благодаря приложению «Команды» вы можете заставить Siri произносить любые фразы в зависимости от уровня заряда аккумулятора. Самое очевидное применение — можно установить голосовое предупреждение, когда заряд опускается ниже 30% или же, наоборот, поднимается выше 90%.Теперь автоматизация сработает, и каждый раз при достижении указанного вами уровня заряда Siri будет произносить введенную при настройке фразу. Благодаря этой фишке вы точно не пропустите момент, когда нужно поставить на зарядку смартфон, или снять его. Только не забудьте, что вы включили голосовое предупреждение, чтобы не получить нервное расстройство.