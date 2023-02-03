Как регулировать громкость на Android-смартфоне без нажатия на кнопки

Олег

Android


Пользователи iPhone привыкли, что в Центре управления iOS присутствует регулировка яркости и громкости. Однако в Android такого почему-то нет: даже Android 13 предлагает пользователям лишь шкалу яркости, а громкость можно по умолчанию отрегулировать лишь физическими кнопками.

Однако иногда такой метод не годится. Например, одна или обе кнопки громкости на вашем смартфоне сломались или заглючили. А может быть они просто громко щелкают, и вы, слушая музыку в тишине, не хотите никому мешать. Как бы там ни было, есть способ регулировки громкости без использования кнопок.

Алгоритм:
  • Откройте «Настройки» → «Спец.возможности»
  • Выберите пункт «Меню спец.возможностей»
  • Включите тумблер «Быстрый запуск»
Android
  • Тапните на пункт «Быстрый запуск» → «Другие настройки»
  • Выберите «Использовать жест»
  • Вернитесь на шаг назад и установите галочку «Использовать жест».
Android

Готово! Теперь при свайпе двумя пальцами от нижнего края экрана вверх вы увидите панель с кнопками — там, среди прочего, будет регулировка громкости. 

В зависимости от оболочки, версии Android и производителя вашего смартфона названия и значения пунктов меню могут отличаться. В некоторых оболочках предусмотрена шкала настройки громкости в верхней «шторке» по умолчанию. 

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