Как регулировать громкость на Android-смартфоне без нажатия на кнопки

Откройте «Настройки» → «Спец.возможности»

Выберите пункт «Меню спец.возможностей»

Включите тумблер «Быстрый запуск»

Тапните на пункт «Быстрый запуск» → «Другие настройки»

Выберите «Использовать жест»

Вернитесь на шаг назад и установите галочку «Использовать жест».

Пользователи iPhone привыкли, что в Центре управления iOS присутствует регулировка яркости и громкости. Однако в Android такого почему-то нет: даже Android 13 предлагает пользователям лишь шкалу яркости, а громкость можно по умолчанию отрегулировать лишь физическими кнопками.Однако иногда такой метод не годится. Например, одна или обе кнопки громкости на вашем смартфоне сломались или заглючили. А может быть они просто громко щелкают, и вы, слушая музыку в тишине, не хотите никому мешать. Как бы там ни было, есть способ регулировки громкости без использования кнопок.Готово! Теперь при свайпе двумя пальцами от нижнего края экрана вверх вы увидите панель с кнопками — там, среди прочего, будет регулировка громкости.В зависимости от оболочки, версии Android и производителя вашего смартфона названия и значения пунктов меню могут отличаться. В некоторых оболочках предусмотрена шкала настройки громкости в верхней «шторке» по умолчанию.