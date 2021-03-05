Однако если пользователь хочет совместить использование, скажем, iPad и смартфона на Android — у него могут возникнуть трудности. У Apple нет приложения для Заметок iCloud, а получить доступ к ним за пределами экосистемы можно только через браузер на сайте iCloud.com, что абсолютно не годится для ежедневного использования. И всё же, при помощи Google-аккаунта, можно синхронизировать «Заметки iCloud» между Apple и Android-девайсами.Для этого пройдите в «Настройки» → «Почта» → «Учетные записи» и выберите «Новая учетная запись» → «Google». Откроется окно авторизации Google, в котором нужно ввести логин и пароль, а также подтвердить личность при активной двойной проверке. После входа в аккаунт устройство предложит выбрать, что именно синхронизировать с Google. Включите тумблер «Заметки», а остальное оставьте по своему усмотрению.Если же необходимый Google-аккаунт уже добавлен на Ваше устройство, пройдите в «Настройки» → «Почта» → «Учетные записи», нажмите на нужный аккаунт и включите тумблер «Заметки». Готово!Внизу списка папок должен появиться новый раздел с названием, соответствующим Вашему Google-аккаунту. Чтобы новые заметки синхронизировались с Android-устройством, создавайте и редактируйте их именно в этой папке.К сожалению, Apple позволяет переместить их из iCloud в Google-аккаунт только в macOS.Если у Вас есть Mac, добавьте нужный Google-аккаунт, пройдя в «Настройки» → Учетные записи интернета» и нажав на значок плюса в нижнем углу окна. После авторизации включите галочку «Заметки» аналогично iOS. После этого пройдите в программу «Заметки» → «Все заметки iCloud», выделите все свои заметки — для этого выберите первую, зажмите клавишу Shift, перемотайте список вниз и выберите последнюю — и перетащите их в папку Google-аккаунта. Дождитесь окончания синхронизации. Заметки появятся в соответствующей папке на всех авторизованных устройствах.Процесс переноса окончен. Теперь на Apple-устройствах Вы сможете работать с заметками в привычной нативной программе, а на Android — воспользоваться любым софтом, который поддерживает Google-заметки. Любые изменения будут сразу синхронизироваться на всех девайсах.