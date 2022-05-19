Как улучшить качество звука при звонках с iPhone или iPad. Это скрытая настройка iOS 15

Начните любой голосовой звонок (кроме телефонного)

Откройте «Центр управления» (шторку)

Нажмите на кнопку «Микрофон» и выберите «Изоляция голоса».

Для всех, кто смотрел WWDC 2021, iOS 15 и iPadOS 15 показались очень скучными и минорными апдейтами. На конференции не было продемонстрировано практически ничего, что могло бы удивить или вдохновить. Но оказалось, что у Apple свои планы, и всего за полгода система обрасла множеством мелких фишек и улучшений.Одна из новых функций — режимы работы микрофона. Ранее такая настройка могла встречаться внутри отдельных приложений, вроде Zoom, но теперь она интегрирована на уровне ОС и может использоваться абсолютно для всех звонков через интернет — Zoom, FaceTime, Telegram и так далее.Особенность состоит в том, что по умолчанию её не найти в привычных «Настройках». Настроить режим работы микрофона можно лишь во время звонка. Чтобы найти заветную кнопку:Теперь ваш iPhone или iPad будет использовать шумоподавление и заглушать лишние звуки, а собеседник будет слышать ваш голос четче.Эта функция работает на iOS 15 на тех устройствах, которые получили чип Apple A12 или новее. Для iPhone это модели Xs / XR / SE (2020) или новее, а для iPad — Air 3 / mini 5 или новее. Кроме того, стоит отметить, что в некоторых приложениях эта фишка всё же может не работать — в таком случае нужно ждать, пока разработчик добавит в свой софт совместимость с режимами микрофона iOS 15.