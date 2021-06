Инклюзивность

Сегодня прошла ежегодная церемония вручения премий Apple Design Award. Награды были вручены 12 играм и приложениям от разработчиков из разных стран мира.Победители в этой номинации смогли создать приложения, одинаково удобные и полезные для людей разного происхождения, обладающих разными возможностями и говорящих на разных языках.: Voice Dream LLC (США)Voice Dream Reader — это приложение по преобразованию текста в речь. Оно может читать вслух текст практически из любого цифрового источника, будь то файл формата PDF, веб‑страница или электронная книга. Оно поддерживает более 20 языков. Возможности адаптации и гибкость индивидуальной настройки позволяют выбрать оптимальный вариант голоса, тембр, акцент и скорость произнесения.: Aconite (США)HoloVista поддерживает множество функций универсального доступа, в том числе различные виды движений для управления, размеры шрифта, контрастность текста и интенсивность звуковых и визуальных эффектов. Различные варианты взаимодействия и учёт различных особенностей открывают новые возможности для восприятия игры и взаимодействия с ней.Победители в этой номинации предложили запоминающиеся, увлекательные и интересные решения на основе технологий Apple.: Pok Pok (Бельгия)Pok Pok Playroom — это забавное приложение с продуманным дизайном и увлекательным взаимодействием. Всё это дополнено деликатными тактильными и идеально подобранными звуковыми эффектами. Дети любого возраста смогут играть в эту игру часами, развивая свои творческие способности и экспериментируя.: The Chinese Room (Великобритания)Little Orpheus — это увлекательный платформер с удобными элементами управления и захватывающим сюжетом. В игре предусмотрено множество разных уровней, за каждым поворотом игрока ожидают сюрпризы, а юмористические диалоги не дадут загрустить.Победители в этой номинации создали интуитивно понятные интерфейсы и элементы управления, которыми легко пользоваться.: Брайан Мюллер, Grailr LLC (США)Приложение CARROT Weather славится полными юмора прогнозами и уникальным оформлением. Недавнее обновление добавило простоты в дизайн интерфейса для всех платформ Apple. От остроумных шуток о погоде до надёжных, легко настраиваемых виджетов и полезных циферблатов для часов — приложение наполнено ценными и интересными деталями.: Джордж Бэчелор (Канада)В игре Bird Alone используются жесты, тактильный отклик, глубина фона и динамические звуковые эффекты. Благодаря этому игровой мир становится более богатым и реалистичным. Возможности игры расширены за счёт интеграции с уведомлениями, а графика и музыка меняются в зависимости от погоды, времени года или времени суток в реальном мире.Победители в этой номинации без преувеличений делают жизнь людей лучше и помогают решать насущные проблемы.: S/I Be My Eyes (Дания)Приложение Be My Eyes помогает слепым и слабовидящим опознавать объекты, подбирая помощников-волонтёров из разных стран мира и используя камеру. В приложении зарегистрировались более 300 000 слабовидящих и более 4,5 миллиона волонтёров более чем из 150 стран мира. Волонтёры говорят более чем на 180 языках.: ustwo games (Великобритания)Заповедник уничтожают, чтобы построить новый отель, но Альба спасает диких животных, восстанавливает мост, ведущий к заповеднику, и убирает мусор по всему городу. Игра демонстрирует, как полезно бережно относиться к природе, а также рассказывает о том, что может сделать семья и сообщество, как важно быть активным и добрым. За каждую скачанную копию игры будет посажено одно дерево, чтобы помочь восстановить леса Мадагаскара.Победители в этой номинации отмечены за визуальные образы, интерфейсы и качественную анимацию, которая прекрасно дополняет концепцию приложения или игры.: Loóna Inc (Белоруссия)В приложении Loóna представлена подборка сценариев для сна и релаксации: расслабляющие действия, умиротворяющие истории и звуковые эффекты для создания соответствующей атмосферы. Все элементы интерфейса — шрифт, цвет, анимация и 3D‑контент — тщательно продуманы и помогают успокоиться и расслабиться.: miHoYo Limited (Китай)Захватывающие битвы и великолепные пейзажи в игре Genshin Impact расширяют представления о возможностях графики в мобильных играх. Быстрые движения размыты для большей естественности, а тени тщательно прорисованы. Кроме того, пользователи могут менять частоту кадров прямо во время игры, когда они уничтожают грязевых монстров, вызывают землетрясение, бросаются молниями или меняют направление ветра, чтобы вызвать пожар или снежную бурю.Победители в этой номинации создают уникальные решения, оригинальным способом применяя технологии Apple. Их приложения и игры значительно опережают другие работы в своём жанре.: Sandeep Ranade (Индия)NaadSadhana — это универсальное музыкальное приложение со студийным качеством звука, которое помогает музыкантам любого уровня, работающим в любых жанрах, записывать и публиковать свои композиции для слушателей со всего земного шара. Первоначально приложение создавалось, чтобы помогать репетировать исполнителям традиционных индийских песен. Но потом возможности NaadSadhana расширились, и теперь оно поддерживает семь разных музыкальных жанров. Используя возможности искусственного интеллекта и системы Core ML, приложение слушает вокальные импровизации исполнителя, сразу сообщает об ошибках и создаёт подходящий аккомпанемент — всё это в реальном времени.: Riot Games (США)Игра League of Legends: Wild Rift переносит на мобильные устройства сложный геймплей игры, созданной для ПК. Разработчики Riot Games заново создали эту популярную игру и позволили игрокам полностью погрузиться во вселенную League of Legends. Они предлагают эффективные элементы управления с сенсорного экрана, разработанные специально для мобильной версии, систему автоматического наведения, которая поможет новичкам сориентироваться, уникальные настройки камеры, предусмотренные специально для мобильных устройств, и многое другое.Помимо награды Apple Design Award победители этого года также получат призовой набор с аппаратным обеспечением для разработчиков, который поможет им создавать новые замечательные приложения и игры.