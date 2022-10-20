Хотите запустить Windows 95 как обычное приложение? Теперь так можно



Программист с GitHub создал полную копию Windows 95, которую не нужно устанавливать полноценно. Об этом написали в CNews.



Согласно источнику, приложение создал программист Феликс Ризберг. Он несколько лет трудился в одиночку и, по сути, заново собрал «старую-добрую» Windows 95, скопировав её до мельчайших деталей. Утилита развивается во фреймворке Electron в репозитории GitHub и базируется на open source технологиях создания веб-приложений.



Сама разработка в ранних версиях появилась уже довольно давно, но сейчас девелопер серьезно её «допилил». Исполняемый файл с копией Windows 95 теперь можно запустить на Windows, Linux и даже macOS. Она не требует установки, а работает «на ходу» — а значит не занимает место на диске и не «кушает» оперативную память в фоновых процессах. Любопытно, что Windows 95 от Ризберга даже умеет запускать совместимые с оригинальной системой приложения.



Правда, не обошлось без багов: в системе иногда происходят подвисания приложений, курсор иногда фризит и подергивается. Однако работа над проектом продолжается и автор постепенно «шлифует» его.





«Имейте в виду, что все написано на JavaScript, поэтому, пожалуйста, не ждите от системы чего-то эдакого», — Феликс Ризберг.