GitHub Windows

Хотите запустить Windows 95 как обычное приложение? Теперь так можно

Олег

Windows


Программист с GitHub создал полную копию Windows 95, которую не нужно устанавливать полноценно. Об этом написали в CNews.

Согласно источнику, приложение создал программист Феликс Ризберг. Он несколько лет трудился в одиночку и, по сути, заново собрал «старую-добрую» Windows 95, скопировав её до мельчайших деталей. Утилита развивается во фреймворке Electron в репозитории GitHub и базируется на open source технологиях создания веб-приложений.

Сама разработка в ранних версиях появилась уже довольно давно, но сейчас девелопер серьезно её «допилил». Исполняемый файл с копией Windows 95 теперь можно запустить на Windows, Linux и даже macOS. Она не требует установки, а работает «на ходу» — а значит не занимает место на диске и не «кушает» оперативную память в фоновых процессах. Любопытно, что Windows 95 от Ризберга даже умеет запускать совместимые с оригинальной системой приложения.

Правда, не обошлось без багов: в системе иногда происходят подвисания приложений, курсор иногда фризит и подергивается. Однако работа над проектом продолжается и автор постепенно «шлифует» его.

«Имейте в виду, что все написано на JavaScript, поэтому, пожалуйста, не ждите от системы чего-то эдакого», — Феликс Ризберг. 

Загрузить и попробовать копию Windows 95 можно на страничке Феликса в GitHub, посвященной проекту. Исполняемый файл весит около 300 Мб. 

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Источник:
CNews
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