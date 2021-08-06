Пользователи из разных стран неоднозначно отреагировали на нововведения Apple, призванные защитить несовершеннолетних. Мнение пользователей iPhone проанализировал профильный ресурс 9to5Mac.
Большинство претензий сводится к следующему — новые функции довольно легко могут стать предметом злоупотреблений. Люди боятся, что компанию «подомнут» под себя авторитарные государства и отдельные коррумпированные люди.
Например, Apple может создать своего рода идентификатор тех людей, которые хранят у себя на устройствах запрещенный контент или пересылают его. А что помешает отдельному государству отслеживать таким же образом своих граждан, идентифицируя, например, оппозиционеров, по содержимому их фотоальбомов?
Другой пример. Устройство Apple может с помощью нейросетей определять, когда в сообщениях iMessage отправляется «обнаженка». А что помешает государству воспользоваться этим и внести свой фильтр слов или фраз, надавив на компанию на своей территории?
Сканирование фотографий
На данный момент процесс выглядит следующим образом. Искусственный интеллект сканирует фотоальбомы на iPhone или iPad, и, в случае выявления нескольких изображений с детской порнографией, помечает пользователя как потенциального нарушителя закона. Эта метка передается в Apple, и далее уже специальные сотрудники вручную перепроверяют за нейросетью результаты её работы. Если факт хранения «запрещенки» подтверждается — Apple отправляет данные в правоохранительные органы.
И эксперты по кибербезопасности, и обычные пользователи видят в этой схеме большую проблему — по сути, на вашем устройстве можно при желании искать абсолютно любую информацию, а не только противоправную. А если лазейка есть — ею однажды обязательно воспользуются «не по назначению». И это очень тревожит правозащитные организации.
Сканирование iMessage
Отдельные опасения вызывает у пользователей сканирование сообщений iMessage. Это происходит так: при получении подозрительного сообщения ребенок (речь идет именно о дочерних аккаунтах Apple ID, заведенных на несовершеннолетних) получает предупреждение — внутри может быть что-то плохое. Ребенок должен выбрать: просмотреть или отклонить. В случае просмотра родители могут получить уведомление об этом.
По мнению правозащитников, здесь есть несколько слабых мест. Во-первых, ребенок, который увидит, что о его действиях в iMessage узнают родители, может просто перейти в другой мессенджер и продолжить там. Во-вторых, отмечается, что родители далеко не всегда являются надежными доверенными лицами.
Эксперты предполагают, что Евросоюз может запретить Apple продолжать использовать алгоритм выявления детской порнографии, описанный выше. Такое же решение могут вынести и американские суды.
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Источник:
Я про демпартию США если что.
Вы же не думаете что всё это из-за какой-то порнографии, пусть даже и детской ( что очень плохо, и это я ещё культурно ).
Америка готовится к новым выборам и тем кто у власти нужен полный контроль.
Повод для введения такого контроля нашли просто железобетонный, хрен поспоришь.
Как тут не вспомнить Остапа:
— Мы должны протянуть руку помощи! И мы её протянем! Но эту руку мы протянем не всем, господа, а только маленьким беспризорным детям!
— Красиво. Тут не придерёшься, помогал детям и баста!
Я тоже подумал ровно о том же
Поверьте, не все инициативы выходят в публичное поле.
Всё, что вы передали в облако больше не ваше.
Ведь на беспринципной ведропомойке всё уже давно реализовано аналогичным образом, только скрытно.
Слова-то какие высокие. Это оно что в пользу Аппль сказано? Нормально нормально