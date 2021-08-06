Светофор


Пользователи из разных стран неоднозначно отреагировали на нововведения Apple, призванные защитить несовершеннолетних. Мнение пользователей iPhone проанализировал профильный ресурс 9to5Mac.

Большинство претензий сводится к следующему — новые функции довольно легко могут стать предметом злоупотреблений. Люди боятся, что компанию «подомнут» под себя авторитарные государства и отдельные коррумпированные люди.

Например, Apple может создать своего рода идентификатор тех людей, которые хранят у себя на устройствах запрещенный контент или пересылают его. А что помешает отдельному государству отслеживать таким же образом своих граждан, идентифицируя, например, оппозиционеров, по содержимому их фотоальбомов?

Другой пример. Устройство Apple может с помощью нейросетей определять, когда в сообщениях iMessage отправляется «обнаженка». А что помешает государству воспользоваться этим и внести свой фильтр слов или фраз, надавив на компанию на своей территории?

Сканирование фотографий

На данный момент процесс выглядит следующим образом. Искусственный интеллект сканирует фотоальбомы на iPhone или iPad, и, в случае выявления нескольких изображений с детской порнографией, помечает пользователя как потенциального нарушителя закона. Эта метка передается в Apple, и далее уже специальные сотрудники вручную перепроверяют за нейросетью результаты её работы. Если факт хранения «запрещенки» подтверждается — Apple отправляет данные в правоохранительные органы.

И эксперты по кибербезопасности, и обычные пользователи видят в этой схеме большую проблему — по сути, на вашем устройстве можно при желании искать абсолютно любую информацию, а не только противоправную. А если лазейка есть — ею однажды обязательно воспользуются «не по назначению». И это очень тревожит правозащитные организации.

Сканирование iMessage

Отдельные опасения вызывает у пользователей сканирование сообщений iMessage. Это происходит так: при получении подозрительного сообщения ребенок (речь идет именно о дочерних аккаунтах Apple ID, заведенных на несовершеннолетних) получает предупреждение — внутри может быть что-то плохое. Ребенок должен выбрать: просмотреть или отклонить. В случае просмотра родители могут получить уведомление об этом.

По мнению правозащитников, здесь есть несколько слабых мест. Во-первых, ребенок, который увидит, что о его действиях в iMessage узнают родители, может просто перейти в другой мессенджер и продолжить там. Во-вторых, отмечается, что родители далеко не всегда являются надежными доверенными лицами.

Эксперты предполагают, что Евросоюз может запретить Apple продолжать использовать алгоритм выявления детской порнографии, описанный выше. Такое же решение могут вынести и американские суды. 



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Источник:

9to5Mac 9to5Mac

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