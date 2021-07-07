MacBook Air


Apple выпустит MacBook Air в кардинально новом дизайне в начале 2022 года. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на инсайдеров Bloomberg.

Помимо редизайна, Air получит процессор Silicon M2 — именно его, а не M1X, который, по словам инсайдеров, уже «забили» для MacBook Pro. Возможно, по аналогии с iPad, процессоры Silicon с литерой X будут усиленными — ранее так было в линейках iPhone и iPad: iPhone получали номерные процессоры (A8 в iPhone 6 или A10 в iPhone 7), а iPad в те же года — прокачанный процессор с литерой X (A8X в iPad Air 2 или A10X в iPad Pro 10,5).

Ранее мы уже показывали концепты MacBook Air, выполненного в нескольких пастельных цветах. Похоже, что эти слухи были не зря, и Apple действительно представит Air в кардинально новом для ноутбуков компании виде. Впрочем, для такого решения есть сразу несколько причин:
  • Во-первых, достаточно взглянуть на новый iMac 2021 и iPad Air 4 — и станет ясно, что Apple стремится к цветовому разнообразию вне линейки Pro. iMac 2021 и iPad Air 4 — это устройства младшего и среднего сегмента — а MacBook Air как раз и относится к этим категориям. Логично ожидать, что Apple отделит Air от Pro с помощью цветовой палитры. 
MacBook Air
  • Во-вторых, смены дизайна требуют большие внутренние перемены. После перехода на M1 макбуки кардинально изменились внутри, да и сама Apple не раз давала понять, какой это важный шаг в истории компании. А подобные переходы обычно сопровождаются и внешними переменами — это значит, что внутренне посвежевшему MacBook Air пора освежиться и внешне.
Ранее мы собрали всю имеющуюся информацию о цветовой палитре будущих iPhone 13 — здесь довольно много вариантов, и среди них есть очень классные. 



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Источник:

9to5Mac 9to5Mac

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