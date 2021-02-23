«Мы прогнозируем, что две новые модели MacBook Pro от Apple во второй половине 2021 года потерпят несколько значительных изменений в дизайне и спецификациях. Некоторые практические изменения для пользователей — это карт-ридер SD и порт HDMI», — Минг-Чи Куо.







По словам аналитика Минг-Чи Куо, Apple планирует выпустить две новые модели MacBook Pro, оснащенные портом HDMI и устройством для чтения карт памяти SD во второй половине 2021 года. Ранее аналогичную информацию сообщал Марк Гурман из Bloomberg.В прошлом месяце Куо заявил, что Apple планирует выпуск совершенно новых 14- и 16-дюймовых моделей MacBook Pro с несколькими изменениями, в том числе возвращение классического зарядного разъема MagSafe, отказ от сенсорной панели, уменьшение рамок вокруг экрана и возвращение большого количества портов. Марк Гурман повторил многие из этих деталей в своем прогнозе.Куо сообщил, что тайваньская Genesys Logic будет эксклюзивным поставщиком устройств чтения SD-карт для моделей MacBook Pro 2021 года.