По словам аналитика Минг-Чи Куо, Apple планирует выпустить две новые модели MacBook Pro, оснащенные портом HDMI и устройством для чтения карт памяти SD во второй половине 2021 года. Ранее аналогичную информацию сообщал Марк Гурман из Bloomberg.
«Мы прогнозируем, что две новые модели MacBook Pro от Apple во второй половине 2021 года потерпят несколько значительных изменений в дизайне и спецификациях. Некоторые практические изменения для пользователей — это карт-ридер SD и порт HDMI», — Минг-Чи Куо.
В прошлом месяце Куо заявил, что Apple планирует выпуск совершенно новых 14- и 16-дюймовых моделей MacBook Pro с несколькими изменениями, в том числе возвращение классического зарядного разъема MagSafe, отказ от сенсорной панели, уменьшение рамок вокруг экрана и возвращение большого количества портов. Марк Гурман повторил многие из этих деталей в своем прогнозе.
Куо сообщил, что тайваньская Genesys Logic будет эксклюзивным поставщиком устройств чтения SD-карт для моделей MacBook Pro 2021 года.
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Только взял 16“
А то в последнее время какой то хлам делали.
Может, ещё лет через пять вернут магнитики на защитное стекло в аймаках.