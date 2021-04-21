



Союз потребителей предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ввести по всей стране прогрессивную шкалу оплаты электроэнергии потребителями. Чем больше они расходуют электричество, тем дороже оно будет им обходиться.



Авторы письма указывают, что введение прогрессивной шкалы оплаты позволит экономить электроэнергию, поскольку потребители начнут использовать энергосбережающие приборы и перестанут понапрасну пользоваться энергоёмкими устройствами.



Председатель Союза потребителей Петр Шелищ пояснил «Известиям», что за ориентир предложено взять потребление 100 кВт•ч в месяц, а за каждого дополнительно проживающего с ним человека может добавляться ещё по 50 кВт•ч. При наличии электроплиты эти показатели будут умножаться на 1,5. За превышение потребления сверх нормы придётся доплачивать по повышенному тарифу. Тариф за превышение нормы будет постепенно повышаться.



При этом Союз потребителей также предлагает позволить каждому региону устанавливать свои нормативы с учётом географической широты, длины светового дня и других местных особенностей. В настоящее время размер платы за электроэнергию для частных потребителей регулируется государством. Тариф субсидируемый, то есть он ниже себестоимости, а недостающие средства поставщикам энергии возмещают предприятия за счёт более высоких тарифов.



Инициатива Союза потребителей может «ударить» по майнерам и геймерам, чьи фермы и ПК будут потреблять объём энергии гораздо выше установленной нормы.







