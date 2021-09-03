



15 октября будет выпущена Windows 11, но в новой операционной системе не будет важнейшего нововведения, анонсированного ещё в июне, — возможности запускать приложения и игры для Android.



Пользователь твиттера с ником Walking Cat обнаружил в Microsoft Store приложение Windows Subsystem for Android. Вероятно, именно с его помощью будет реализована интеграция Android в Windows 11. Как показал эксперимент, на компьютеры с Windows 10 оно не устанавливается (что вполне ожидаемо), а на Windows 11 ставится и даже запускается, но отображает только пустое окно.







В описании этого приложения приводится несколько интересных моментов, о которых компания Microsoft не рассказывала ранее. Во-первых, указаны системные требования — процессор на базе архитектуры ARM64 или x64 и как минимум 8 ГБ оперативной памяти. Но что ещё интереснее — в качестве поддерживаемой платформы, помимо Windows 11, приводится Xbox. Это означает, что Microsoft планирует обеспечить возможность запуск игр для Android на игровых консолях Xbox. Не исключено, что именно из-за решения этой амбициозной задачи и задержалась интеграция подсистемы Android в новую ОС Microsoft.



Как заявлялось ранее, в Microsoft Store будет встроен Amazon App Store, с помощью которого можно будет устанавливать на компьютеры приложения и игры, созданные для Android. Приложения будут запускаться в окнах как десктопные программы — с возможностью закрепления на панели задач, перетаскивания, масштабирования, сворачивания, раскрытия на весь экран, работы в многозадачном режиме и т. п.







