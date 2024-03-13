Все подробности о российском Solaris наконец раскрыты. Продажи открыты, Vesta тихо едет на свалку

Олег

Solaris
Фото: AGR


В сети появились подробности модельного ряда, комплектаций и цен российской версии Hyundai Solaris. Информацию собрали в RG.ru.

Напомним, что несколько бывших заводов Hyundai-Kia в Санкт-Петербурге, собиравшие Solaris, Rio и Creta, перезапускаются для возрождения этих трех хитовых автомобилей под единым брендом Solaris. Инсайд с ценовой политикой будущего седана Solaris HS появился совсем недавно, а теперь раскрыты практически все карты.

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По данным источника, один из российских автодилеров объявил старт продаж седана Solaris HS в трех конфигурациях. Один из конфигов — Active Plus, с бензиновым мотором на 123 л.с. и 6-ступенчатым гидро-АКПП. Такой седан обойдется в 2 064 000 рублей и предложит покупателю тканевый салон, кондиционер, подогрев наружних зеркал и передних сидений, аудиосистему с четырьмя динамиками, электрорегулировку водительского кресла, систему контроля давления в шинах, штампованные 15-дюймовые колеса, мультируль, электростеклоподъемники «в круг», две подушки безопасности в руле и «торпедо», ABS, ESP, модуль ЭРА-Глонасс.

Solaris
Фото: AGR

Комплектация Comfort с аналогичным ДВС и АКПП стоит 2 148 000 рублей и дополнена климат-контролем, подогревом руля, сенсорной мультимедиа-системой, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, электронной приборной панелью, круиз-контролем и USB-портами для задних сидений.

Третий вариант — самый дорогой — Elegance за 2 237 000 рублей. В ней можно будет найти, помимо вышеперечисленного, перетянутый эко-кожей салон, легкосплавные диски, бесключевой доступ, подогрев форсунок, лобового стекла и задних сидений, камеру заднего вида, центральный подлокотник с боксом и дополнительные динамики.

В ближайшее время появится еще более доступная версия Solaris HS с мотором 100 л.с. и МКПП, а также комплектация Sportline. Их прайс пока не озвучен, но источник полагает, что машина может стоить от 1,65 до 1,85 млн рублей с учетом бонусных программ дилеров. Такой ценник делает новые «солярисы» прямыми конкурентами Lada Vesta 1,8 Evo, которая продается за 1,6 млн рублей. 

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Источник:
RG.ru
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Комментарии

+10
regioner
И тогда китайский автопром начнет сосать
час назад в 17:09
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