Новая российская программа узнает вас без пароля и отпечатка

Артем
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Фото: Unsplash 

Софт создается в качестве альтернативы современной биометрии. Алгоритм будет анализировать взаимодействие пользователя с гаджетом по двум параметрам: манера набора текста и ходьба. Данные будут собираться совершенно незаметно. Об этом рассказали «Известия». 

Как рассказывают специалисты Кубанского государственного технологического университета, при первой авторизации алгоритм запоминает стиль набора текста — скорость печати, время удержания клавиш и прочие индивидуальные черты. Причем создатели уверяют, что система настолько умна, что может определить владельца даже при смене психофизиологического состояния. 

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Также алгоритм считывает поведение гаджета в пространстве. Нейросети обращаются к гироскопу и фиксируют динамику конкретного пользователя при ходьбе. 

Разработчики уже получили свидетельство о регистрации софта. В данный момент идет разработка интерфейса приложения и тестирование распознавания. Предположительно, программа выйдет уже в этом году на Android и iOS.

Ранее мы рассказали о новой и очень удобной фишке Google Chrome и какие бренды вскоре исчезнут с полок российских магазинов.
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Источник:
Известия
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