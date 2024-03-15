Новая российская программа узнает вас без пароля и отпечатка

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Софт создается в качестве альтернативы современной биометрии. Алгоритм будет анализировать взаимодействие пользователя с гаджетом по двум параметрам: манера набора текста и ходьба. Данные будут собираться совершенно незаметно. Об этом рассказали «Известия».
Как рассказывают специалисты Кубанского государственного технологического университета, при первой авторизации алгоритм запоминает стиль набора текста — скорость печати, время удержания клавиш и прочие индивидуальные черты. Причем создатели уверяют, что система настолько умна, что может определить владельца даже при смене психофизиологического состояния.
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Также алгоритм считывает поведение гаджета в пространстве. Нейросети обращаются к гироскопу и фиксируют динамику конкретного пользователя при ходьбе.
Разработчики уже получили свидетельство о регистрации софта. В данный момент идет разработка интерфейса приложения и тестирование распознавания. Предположительно, программа выйдет уже в этом году на Android и iOS.
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