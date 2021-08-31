



По данным Windows Latest, компания Microsoft собирается упростить проверку компьютеров на соответствие требованиям Windows 11. Сейчас, чтобы провести такую проверку, нужно скачать и запустить утилиту PC Health App или её аналог, а в будущем можно будет обойтись без этого.



О совместимости компьютера с Windows 11 будет сообщаться в системных «Параметрах», а точнее — в «Центре обновления Windows». Такое оповещение уже предусмотрено в свежей тестовой сборке Windows 11, вышедшей в рамках программы Windows Insider в ветке Release Preview Channel, а в дальнейшем оно появится в релизной сборке операционной системы.







Не исключено, что напоминание о возможности установки Windows 11 будет выплывать также в виде системного уведомления. Сейчас Microsoft не даёт возможность скачать и установить Windows 11 через «Центре обновления Windows» (поскольку эта ОС ещё не вышла официально), но в дальнейшем такая возможность, скорее всего, будет реализована.



Пользователи Windows 10 смогут обновиться до Windows 11 бесплатно, покупать новый ключ не придётся, поскольку ОС успешно подхватит старый и автоматически активируется в процессе инсталляции. Впрочем, не исключено, что вводить купленный ранее ключ придётся при чистой инсталляции Windows 11, которая потребуется для компьютеров со старыми процессорами.







