Microsoft официально сообщила, что не будет препятствовать ручной установке Windows 11 на старые компьютеры. Об этом сообщает зарубежный ресурс The Verge.
Последнее заявление Microsoft содержит сразу несколько новостей.
- Во-первых, компания не будет препятствовать ручной установке Windows 11 на старые ПК (а это вообще возможно?), которые не соответствуют минимальным системным требованием. Это касается метода «чистой» установки с флеш-накопителя, который был предварительно настроен как загрузочный и содержит ISO-образ Windows 11. Однако Microsoft предупреждает, что в таком случае установка будет совершаться на страх и риск владельца устройства, а она сама не гарантирует, что компьютер будет работать хорошо. ОТА-обновление с Windows 10 до Windows 11 по-прежнему будет блокироваться, если устройство не соответствует параметрам для установки новой ОС.
- Во-вторых, минимальные требования даже для метода ручной установки всё-таки существуют. Поколение процессора теперь не имеет значения, а вот его частота и разрядность важны — х64-«камень» должен работать на частоте не менее 1 ГГц. Объем памяти также нужно проверить перед установкой — её на компьютере должно быть не менее 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной.
Компания несколько расширила параметры, которые позволят официально обновиться: теперь в число поддерживаемых входят процессоры Intel Core X-Series и Xeon W-Series, а также чип Intel Core 7820HQ (он установлен в собственном девайсе от Microsoft — Surface Studio 2). Требование наличия TRM 2.0 осталось без изменений (Россия и Китай по-прежнему в исключениях).
И, наконец, Microsoft предупреждает, что компьютеры под управлением Windows 11, которые не соответствуют минимальным системным требованиям, на тестах показали себя плохо. На них зафиксировано «на 52% больше сбоев ядра», при этом официально поддерживаемое железо «на 99,8% работает без сбоев».
Ранее мы рассказали, где скачать официальный ISO-образ Windows 11. Кроме того, существует способ попробовать новую ОС без установки — для этого энтузиасты запустили специальный веб-сайт.
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