Windows 11


Microsoft официально сообщила, что не будет препятствовать ручной установке Windows 11 на старые компьютеры. Об этом сообщает зарубежный ресурс The Verge.

Последнее заявление Microsoft содержит сразу несколько новостей.
  • Во-первых, компания не будет препятствовать ручной установке Windows 11 на старые ПК (а это вообще возможно?), которые не соответствуют минимальным системным требованием. Это касается метода «чистой» установки с флеш-накопителя, который был предварительно настроен как загрузочный и содержит ISO-образ Windows 11. Однако Microsoft предупреждает, что в таком случае установка будет совершаться на страх и риск владельца устройства, а она сама не гарантирует, что компьютер будет работать хорошо. ОТА-обновление с Windows 10 до Windows 11 по-прежнему будет блокироваться, если устройство не соответствует параметрам для установки новой ОС.
  • Во-вторых, минимальные требования даже для метода ручной установки всё-таки существуют. Поколение процессора теперь не имеет значения, а вот его частота и разрядность важны — х64-«камень» должен работать на частоте не менее 1 ГГц. Объем памяти также нужно проверить перед установкой — её на компьютере должно быть не менее 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной.
В случае установки Windows 11 при помощи ISO-образа на старый ПК или ноутбук вы столкнетесь с еще одним нюансом. Microsoft сообщает, что не будет присылать регулярные обновления на компьютеры, которые не соответствуют минимальным требованиям для Windows 11. Это касается даже обновлений безопасности системы.

Windows 11

Компания несколько расширила параметры, которые позволят официально обновиться: теперь в число поддерживаемых входят процессоры Intel Core X-Series и Xeon W-Series, а также чип Intel Core 7820HQ (он установлен в собственном девайсе от Microsoft — Surface Studio 2). Требование наличия TRM 2.0 осталось без изменений (Россия и Китай по-прежнему в исключениях).

И, наконец, Microsoft предупреждает, что компьютеры под управлением Windows 11, которые не соответствуют минимальным системным требованиям, на тестах показали себя плохо. На них зафиксировано «на 52% больше сбоев ядра», при этом официально поддерживаемое железо «на 99,8% работает без сбоев».

Ранее мы рассказали, где скачать официальный ISO-образ Windows 11. Кроме того, существует способ попробовать новую ОС без установки — для этого энтузиасты запустили специальный веб-сайт.



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Источник:

The Verge The Verge

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