Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что в июне 2021 года будет выпущено мобильное приложение «ГосДоки». Оно предназначено для хранения и предъявления личных документов в цифровом виде и сначала будет работать в тестовом режиме.
Мобильное приложение «ГосДоки» должно стать удобным и безопасным способом электронного хранения документов. Использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет, имея учетную запись портала Госуслуг. При этом цифровые двойники документов в «ГосДоках» всегда будут актуальными. Проект «ГосДоки» будет реализован в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Стоимость разработки приложения составит до 50 млн рублей, хотя ранее в СМИ неофициально называлась другая сумма — 1,3 миллиарда рублей.
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Сегодня многие граждане хранят цифровые копии своих документов — паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, свидетельства из органов ЗАГС и другие — в электронной почте, облачном хранилище или на смартфонах в виде фотографий. Это небезопасно, документы не обновляются автоматически, их нельзя проверить и предъявить для совершения юридически значимых действий.
Мобильное приложение «ГосДоки» должно стать удобным и безопасным способом электронного хранения документов. Использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет, имея учетную запись портала Госуслуг. При этом цифровые двойники документов в «ГосДоках» всегда будут актуальными. Проект «ГосДоки» будет реализован в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Стоимость разработки приложения составит до 50 млн рублей, хотя ранее в СМИ неофициально называлась другая сумма — 1,3 миллиарда рублей.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru