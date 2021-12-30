

Мошенники придумали новый способ обмана с помощью WhatsApp. Об этом сообщает профильный ресурс WABetaInfo.



Схема состоит в следующем. Вам приходит сообщение от неизвестного номера, которое может выглядеть как-то так: «Кто вы? Ваш номер сохранен у меня в контактах». Если вы ответите неизвестному, то он попробует аккуратно выспросить подробности о вас: имя, фамилию, возраст, вид деятельности или даже привычки и симпатии. Собеседник будет максимально дружелюбен и покладист, будет поддакивать, отпускать комплименты или просто говорить что-то приятное.



Для закрепления эффекта мошенник может прислать якобы «свою» фотографию с красивой девушкой или парнем (в зависимости от того, что он узнал о вас). На этом этапе будет очевидно, что вы друг друга не знаете, но при этом «разводила» уже завладел вашим интересом.



Теперь настает момент для кульминационного шага: мошенник попросит вас добавить его в друзья в какой-нибудь соцсети. Цель этого действия проста — ему нужно выяснить круг вашего общения, а также ближайших родственников. Как только он выведает всё необходимое, он начнет шантажировать вас — в ход пойдет всё то, что вы сами рассказали о себе.



Чаще всего злоумышленнику еще на этапе переписки в WhatsApp удается «выманить» у жертвы какие-то неосторожные откровенные фото — впоследствии он будет угрожать вам, что разошлет их вашим родным. А иногда всё происходит гораздо прозаичнее и ваши вполне безобидные фотографии попадают в фотошоп для тех же целей — мошенник захочет от вас денег в обмен на эти снимки.



Как защититься от такой схемы? Есть несколько нюансов. Во-первых, старайтесь не отвечать незнакомым людям, если вы ни от кого не ждете сообщений. Во-вторых, включите в настройках мессенджера показ вашего статуса и аватара «Только для контактов». В-третьих, отправляйте жалобу в WhatsApp на странных собеседников. Ну и, наконец, поменьше рассказывайте о себе в интернете тем людям, которых эта информация никак не касается — совершенно безобидные на первый взгляд сведения могут быть искусно использованы против вас самих.





