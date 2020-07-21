





Компания Google обновила приложение Google Assistant для платформы KaiOS, которая используется на некоторых моделях кнопочных телефонов. В нём появилась поддержка перевода текста по фотографии через сервис Google Lens.Перевод в Google Lens осуществляется с использованием системы искусственного интеллекта. Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно запустить Google Assistant, выбрать опцию Camera Translate, навести видоискатель камеры на текст на иностранном языке и сделать снимок. Телефон автоматически переведёт этот текст на язык, установленный в настройках.В настоящее время поддерживается перевод с английского и различных диалектов, использующихся в Индии. Переведённый текст может озвучиваться сгенерированным голосом.Обновлённая версия Google Assistant с поддержкой перевода по фотографиям уже доступна. Установить её можно в официальном магазине приложений для KaiOS.