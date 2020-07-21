KaiOS

Компания Google обновила приложение Google Assistant для платформы KaiOS, которая используется на некоторых моделях кнопочных телефонов. В нём появилась поддержка перевода текста по фотографии через сервис Google Lens.

Перевод в Google Lens осуществляется с использованием системы искусственного интеллекта. Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно запустить Google Assistant, выбрать опцию Camera Translate, навести видоискатель камеры на текст на иностранном языке и сделать снимок. Телефон автоматически переведёт этот текст на язык, установленный в настройках.

KaiOS

В настоящее время поддерживается перевод с английского и различных диалектов, использующихся в Индии. Переведённый текст может озвучиваться сгенерированным голосом.

Обновлённая версия Google Assistant с поддержкой перевода по фотографиям уже доступна. Установить её можно в официальном магазине приложений для KaiOS.


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