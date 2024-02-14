На YouTube сравнили Samsang Galaxy S24 с чипами Exynos и Snapdragon. Вы знаете результат

Олег

Galaxy


В 2024 году Samsung решила вновь вернуться к сегментированию флагманских смартфонов по регионам: в линейке Galaxy S24 для Европы и большей части стран мира появился ненавидимый многими чип Exynos. Исключением является лишь модель Ultra, получившая безальтернативный Snapdragon.

Блогеры решили сравнить с ним Exynos и понять, действительно ли он так плох, или стал жертвой пользовательских предубеждений. Напомним, что в линейку Samsung Galaxy S24 установлен чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (для США) либо Samsung Exynos 2400 (для большинства стран мира).

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Первый недостаток едва ли будет важен для владельцев Galaxy S24 из России — смартфоны с Exynos гораздо хуже работают в 5G-сетях и в некоторых случах могут вообще к ней не подключаться.

Galaxy

Galaxy

Если же говорить о производительности и автономности, то вывод неожиданный: в модели Galaxy S24+ оба чипа практически не различаются по этим параметрам, разве что в пределах погрешности. Небольшую разницу в пользу Snapdragon можно заметить из результатов синтетических тестов, замера расхода аккумулятора и нагрева корпуса. В среднем она колеблется на уровне 2-4%. 

Galaxy

Galaxy

Источник предполагает, что разница между чипами на Galaxy S24 может оказаться заметнее: смартфон физически меньше, как и его аккумулятор, а значит теплоотвод в теории должен быть хуже.


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Источник:
SamMobile
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Комментарии

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Самсанг?🤦🏻‍♂️ Вы уже не только в тексте опечатки делаете но теперь и в заголовках
час назад в 16:52
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