На YouTube сравнили Samsang Galaxy S24 с чипами Exynos и Snapdragon. Вы знаете результат



В 2024 году Samsung решила вновь вернуться к сегментированию флагманских смартфонов по регионам: в линейке Galaxy S24 для Европы и большей части стран мира появился ненавидимый многими чип Exynos. Исключением является лишь модель Ultra, получившая безальтернативный Snapdragon.



Блогеры решили сравнить с ним Exynos и понять, действительно ли он так плох, или стал жертвой пользовательских предубеждений. Напомним, что в линейку Samsung Galaxy S24 установлен чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (для США) либо Samsung Exynos 2400 (для большинства стран мира).





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