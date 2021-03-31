





В 2014 году компания Intel представила свою первую линейку процессоров на 14-нм техпроцессе — Broadwell (5-ое поколение). И вот уже целых 7 лет ничего не меняется: новейшие CPU 11-ого поколения, Rocket Lake, хотя и получили новую архитектуру, базируются они на все тех же 14 нанометрах.При этом конкуренты в лице TSMC продолжают вроде бы активно снижать техпроцессы: пару лет назад были освоены 7 нм, в этом году 5 нм, а через пару лет будет налажен выпуск уже 3-нм решений. Однако с физической точки зрения такого большого снижения техпроцесса не происходит: ключевые компоненты транзистора, например тот же затвор, уже давно колеблются около 20-40 нанометров, уменьшаясь буквально на 1-2 нм за поколение.Откуда же берутся все эти 7 или 5 нм? Обычный маркетинг: компании уже давно перешли на трехмерное расположение транзисторов в несколько слоев, а считать продолжают только по площади — вот и получается, что таким образом транзисторы «виртуально» становятся меньше. Более того, каждый производитель и тут считает по-разному, и в итоге 10-нм техпроцесс от Intel по ключевым параметрам схож и местами даже лучше, чем 7 нанометров от TSMC.Однако для простого пользователя 7 нм звучат лучше, чем 10, и Intel это понимает. Поэтому, по данным ресурса TechPowerUp, компания Intel уйдет уже в двойной маркетинг и будет дополнительно «снижать» техпроцессы своих будущих решений, чтобы «соответствовать отраслевым стандартам». Увы, пока нет более точной информации об этом, однако вполне может быть, что выходящее осенью 12-ое поколение процессоров компании (Alder Lake) «волшебным образом» превратится из 10-нм решений в 7- или даже 5-нанометровые.