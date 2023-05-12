Нейросеть показала диснеевских принцесс, если бы они существовали в реальности. Как вам?

Олег

Продолжаем делиться творчеством нейросети Midjourney, которая генерирует изображения по текстовому описанию. Ранее мы уже показывали, как ИИ видит самых красивых людей на планете, фото животных, которых никогда не существовало, и покемонов в СССР.

На этот раз Midjourney попросили показать принцесс из любимых всеми мультфильмов The Walt Disney — «Русалочка», «Алладин» и так далее. Главное условие: девушки должны выглядеть реальными, а не «мультяшными». Вот что получилось в итоге:

Принцессы

Принцессы

Принцессы

Принцессы

Принцессы

Принцессы

Принцессы

Принцессы

Принцессы

Принцессы

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Источник:
DeepFaker
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Комментарии

+93
dimz80d
Белоснежка топ!!!👍😁
39 минут назад
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+112
werder
По версии Нетфликс они должны быть все черные
35 минут назад
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