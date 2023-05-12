Нейросеть показала диснеевских принцесс, если бы они существовали в реальности. Как вам?

Продолжаем делиться творчеством нейросети Midjourney, которая генерирует изображения по текстовому описанию. Ранее мы уже показывали, как ИИ видит самых красивых людей на планете, фото животных, которых никогда не существовало, и покемонов в СССР.
На этот раз Midjourney попросили показать принцесс из любимых всеми мультфильмов The Walt Disney — «Русалочка», «Алладин» и так далее. Главное условие: девушки должны выглядеть реальными, а не «мультяшными». Вот что получилось в итоге:
На этот раз Midjourney попросили показать принцесс из любимых всеми мультфильмов The Walt Disney — «Русалочка», «Алладин» и так далее. Главное условие: девушки должны выглядеть реальными, а не «мультяшными». Вот что получилось в итоге: