Нейросеть показала очень грустных покемонов, которые живут в СССР

В сети появилась подборка изображений популярных мультперсонажей — покемонов в необычном состоянии. Изображения появились на «Дваче».
Нейросети дали задание — изобразить покемонов так, будто они жили в СССР. Получились довольно грустные и не совсем чистые существа, которые сидят и ждут прекрасного будущего в типичных для прошлого столетия пейзажах: на фоне «сталинок» и«хрущевок», на деревянной советской лавочке и так далее. Наслаждайтесь.
Ранее мы показали, как популярные супергерои трудятся на советских заводах и фабриках.
Нейросети дали задание — изобразить покемонов так, будто они жили в СССР. Получились довольно грустные и не совсем чистые существа, которые сидят и ждут прекрасного будущего в типичных для прошлого столетия пейзажах: на фоне «сталинок» и«хрущевок», на деревянной советской лавочке и так далее. Наслаждайтесь.
Ранее мы показали, как популярные супергерои трудятся на советских заводах и фабриках.