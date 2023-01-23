Нейросеть показала очень грустных покемонов, которые живут в СССР

Олег

В сети появилась подборка изображений популярных мультперсонажей — покемонов в необычном состоянии. Изображения появились на «Дваче».

Нейросети дали задание — изобразить покемонов так, будто они жили в СССР. Получились довольно грустные и не совсем чистые существа, которые сидят и ждут прекрасного будущего в типичных для прошлого столетия пейзажах: на фоне «сталинок» и«хрущевок», на деревянной советской лавочке и так далее. Наслаждайтесь. 

Покемоны

Покемоны

Покемоны

Покемоны

Покемоны

Покемоны

Покемоны

Покемоны

Покемоны

Покемоны

Ранее мы показали, как популярные супергерои трудятся на советских заводах и фабриках. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Двач
Cсылки по теме:
Мстители в страдающем средневековье: нейросеть поиздевалась над супергероями
Разработчик скрестил Siri с нейросетью и сделал по-настоящему умного и полезного помощника
Поисковик Google изменится навсегда. Всё из-за ChatGPT
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Как сменить шрифт часов на экране блокировки iPhone в iOS 16
«Сбербанк» наконец подключился к российской замене Apple Pay — СБПэй
Как привязать «Сбербанк» к СБПэй и платить айфоном без Apple Pay в России
«Яндекс» выпустил банковское приложение

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Дмитрий Павлов
+116
Дмитрий Павлов
Ждем веселых покемонов например из США. Можно отсюда
37 минут назад
#
Купить рекламу