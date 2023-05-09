Раскрыт секрет идеальных ответов ChatGPT

Олег

Фото: NBS News

Фото: NBС News

За грамотными и развернутыми ответами чат-бота ChatGPT стоит огромный коллектив живых работников. Об этом пишет NBC.

Согласно источнику, подробностями о своей работе поделился один из специалистов по обучению ИИ. В прошлом он работал в разных местах: в ресторане быстрого питания, сторожем, перевозчиком мусора, но теперь устроился на должность тренера искусственного интеллекта.

34-летний мужчина Алексей Саврё рассказал, что является винтиком в целой системе скрытой «армии» нанятых людей, которые выполняют огромную закулисную работу ради того, чтобы ChatGPT, Midjourney и другие нейросети работал идеально. Все эти люди круглосуточно обучают системы ИИ анализу всех типов данных, чтобы нейросети умели генерировать грамотный текст и удобоваримые изображения для пользователей.

Чтобы повысить точность работы нейросети, Алексей, среди прочего, занимался разметкой для неё фотографий и буквально подсказывал ей, каким текстом нужно отвечать в диалоге с человеком на том конце чата. Он говорит, что без него и таких, как он, нейросеть не умела бы совершенно ничего: отвечала бы как попало и генерировала крайне абстрактные картинки. Практически всё обучение ложится на эту команду. К слову, каждый из них получает $15 в час, и это выше обычной средней зарплаты в регионе проживания Алексея.

В некотором роде получается, что нейросеть не заменяет рабочие профессии, а создает новые места: ведь для того, чтобы хорошо выполнять всего одну задачу вместо человека, ей требуется помощь целой «армии разнорабочих» людей. 

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Источник:
NBC News
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Комментарии

0
OnVoG
Наймите армию людей, а то вашей редакции нужна помощь. Вы постоянно генерируете абстрактные статьи, и называете их как попало. Может это вам поможет быть дальше от желтой прессы.
Сегодня в 01:27
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EDD
+233
EDD OnVoG
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