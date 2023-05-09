Раскрыт секрет идеальных ответов ChatGPT

Фото: NBС News



За грамотными и развернутыми ответами чат-бота ChatGPT стоит огромный коллектив живых работников. Об этом пишет NBC.



Согласно источнику, подробностями о своей работе поделился один из специалистов по обучению ИИ. В прошлом он работал в разных местах: в ресторане быстрого питания, сторожем, перевозчиком мусора, но теперь устроился на должность тренера искусственного интеллекта.



34-летний мужчина Алексей Саврё рассказал, что является винтиком в целой системе скрытой «армии» нанятых людей, которые выполняют огромную закулисную работу ради того, чтобы ChatGPT, Midjourney и другие нейросети работал идеально. Все эти люди круглосуточно обучают системы ИИ анализу всех типов данных, чтобы нейросети умели генерировать грамотный текст и удобоваримые изображения для пользователей.



Чтобы повысить точность работы нейросети, Алексей, среди прочего, занимался разметкой для неё фотографий и буквально подсказывал ей, каким текстом нужно отвечать в диалоге с человеком на том конце чата. Он говорит, что без него и таких, как он, нейросеть не умела бы совершенно ничего: отвечала бы как попало и генерировала крайне абстрактные картинки. Практически всё обучение ложится на эту команду. К слову, каждый из них получает $15 в час, и это выше обычной средней зарплаты в регионе проживания Алексея.



В некотором роде получается, что нейросеть не заменяет рабочие профессии, а создает новые места: ведь для того, чтобы хорошо выполнять всего одну задачу вместо человека, ей требуется помощь целой «армии разнорабочих» людей.