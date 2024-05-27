Нейросетевые возможности Windows 11 могут работать на любых ПК. Но есть нюанс!

Александр


Техноблогер Albacore смог обойти ограничение на требование NPU-модуля в свежей сборке Windows 11 и запустил нейросетевые возможности этой ОС на компьютере, процессор которого лишён этого элемента. Он успешно воспользовался функцией Recall, которая записывает действия пользователя и позволяет проматывать время обратно для поиска определённых моментов прошлого.

Albacore запустил функцию Recall на ноутбуке, который оснащён относительно слабым процессором Qualcomm Snapdragon 7cx и имеет всего 4 ГБ оперативной памяти. По заявлению Microsoft, нейросетевые возможности Windows 11 требуют NPU-модуль производительностью не менее 450 TOPS (в настоящее время такой есть только у Snapdragon X Elite и X Plus), а также ОЗУ объёмом не менее 16 ГБ.

Блогер выяснил, что Recall и другие ИИ-возможности Windows 11 реализованы только для процессоров производства Qualcomm, поэтому ему не удалось задействовать их в архитектуре x86 на компьютерах с процессорами Intel и AMD. В любом случае его опыт показал, что Microsoft лукавит, когда говорит, что для работы ИИ требуется NPU-модуль, и есть надежда, что энтузиасты портируют новые возможности ОС на любые ПК.

Recall и другие нейросетевые фичи появятся в Windows 11 с выпуском обновления 22H2. Его уже можно установить по этой инструкции с сохранением всех пользовательских данных, а официальный релиз для всех пользователей состоится этой осенью.

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