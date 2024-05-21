Найден способ установить Windows 11 версии 24H2 не дожидаясь осени

Компания Microsoft выпустила Windows 11 версии 24H2 с номером сборки 26100.1, а также патч KB5037941. Эти обновления распространяются в программе Windows Insider на каналах Dev и Canary, а также доступны с серверов Microsoft через сервис UUP Dump — именно эта сборка, скорее всего, станет релизной, поскольку её получают производители, готовящиеся к выпуску новых устройств.
ISO-образы Windows 11 версии 24H2 можно скачать с сайта comms.ru, доступны версии с английским и русским языками, причём обновление можно установить как с сохранением всех имеющихся на компьютере данных, так и с их затиранием (то есть поддерживается «чистая» установка). Также есть сборка, позволяющая обходить ограничения, игнорируя проверку совместимости процессора и поддержки аппаратного шифрования, что будет полезно обладателям старых компьютеров.
Релиз Windows 11 версии 24H2 для всех пользователей запланирован на осень этого года, но при желании обновление можно получить уже сейчас, причём операционная система продолжит получать обновления.
Если требуется просто обновить систему, можно открыть ISO-образ, запустить файл setup.exe и следовать дальнейшей инструкции. Для чистой установки можно сделать то же самое либо смонтировать образ на флешку с помощью одной из утилит (например, Rufus). Пусть вас не смущает надпись «Программа установки Windows Server» в заголовке окна — это особенность обновления для организаций, а на самом деле ставится Windows 11 в редакции Home или Pro на ваш выбор.
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