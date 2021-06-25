В интернете появилось фото необычного прототипа Apple Watch Series 3. На него обратил внимание ресурс 9to5Mac.
Снимок выложил в сеть инсайдер Джулио Зомпетти. Версия Apple Watch, которая изображена на нём, почти не отличается от обычных часов, которые продаются в магазине, за исключением одной детали — на прототипе обнаружили Smart Connector.
Любые часы Apple Watch имеют встроенный скрытый диагностический порт, который Apple используется для их прошивки и устранения неисправностей. Однако на «утекшей» версии часов можно увидеть еще кое-что — это разъем из двух контактов, очень похожий на Smart Connector в iPad Pro. Разъем находится именно там, куда обычно крепится ремешок.
Эксперты предполагают, что такого рода коннектор вполне может быть предназначен для расширения функциональности Apple Watch при помощи «умных» ремешков. Например, в ремешок может быть встроен какой-то датчик — тот же пульсометр с внутренней стороны запястья. Таким образом Apple может значительно прокачать часы, и при этом неплохо заработать на продаже аксессуаров — ведь даже простые оригинальные ремешки компания продает огромными тиражами.
Ранее в сети неоднократно появлялась информация, что Apple Watch 7 будут представлены в 2021 году и довольно серьезно изменятся. В частности, инсайдеры предрекают смену дизайна — впервые с релиза оригинальных Apple Watch — и внедрение датчика измерения сахара в крови. Однако последние утечки говорят, что глюкометра в нынешнем году мы не увидим, а Series 7 отличится только свежей внешностью.
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