Apple Watch


В интернете появилось фото необычного прототипа Apple Watch Series 3. На него обратил внимание ресурс 9to5Mac.

Снимок выложил в сеть инсайдер Джулио Зомпетти. Версия Apple Watch, которая изображена на нём, почти не отличается от обычных часов, которые продаются в магазине, за исключением одной детали — на прототипе обнаружили Smart Connector. 

Apple Watch

Любые часы Apple Watch имеют встроенный скрытый диагностический порт, который Apple используется для их прошивки и устранения неисправностей. Однако на «утекшей» версии часов можно увидеть еще кое-что — это разъем из двух контактов, очень похожий на Smart Connector в iPad Pro. Разъем находится именно там, куда обычно крепится ремешок. 

iPad Pro

Эксперты предполагают, что такого рода коннектор вполне может быть предназначен для расширения функциональности Apple Watch при помощи «умных» ремешков. Например, в ремешок может быть встроен какой-то датчик — тот же пульсометр с внутренней стороны запястья. Таким образом Apple может значительно прокачать часы, и при этом неплохо заработать на продаже аксессуаров — ведь даже простые оригинальные ремешки компания продает огромными тиражами.

Ранее в сети неоднократно появлялась информация, что Apple Watch 7 будут представлены в 2021 году и довольно серьезно изменятся. В частности, инсайдеры предрекают смену дизайна — впервые с релиза оригинальных Apple Watch — и внедрение датчика измерения сахара в крови. Однако последние утечки говорят, что глюкометра в нынешнем году мы не увидим, а Series 7 отличится только свежей внешностью. 



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Источник:

9to5Mac 9to5Mac

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