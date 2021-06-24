Apple может оснастить iPhone 14 сканером отпечатка пальца Touch ID в 2022 году. Об этом рассказали в MacRumors со ссылкой на Минг-Чи Куо.
По словам инсайдера, линейка iPhone 2022-го года будет состоять из моделей с двумя диагоналями — 6,1 дюйма и 6,7 дюйма, по два устройства каждой диагонали. Один из больших iPhone будет относиться к «бюджетному» сегменту — предположительно, он получит название iPhone 14 Max и будет продаваться примерно за $900.
Однако новые подэкранные сканеры Touch ID получат только Pro-версии iPhone 14, уверен Минг-Чи Куо. Причина проста: инновации всегда ведут к удорожанию, поэтому ради сохранения более низкой цены iPhone 14 и iPhone 14 Max останутся со старыми датчиками — скорее всего, это будет либо Face ID, либо Touch ID, встроенный в кнопку Power.
Ранее мы рассказали о будущих iPhone 13 — согласно утечкам, его дизайн несколько изменится, а на модели Pro и Pro Max «завезут» дисплей 120Гц. Ожидается, что «монобровь» уменьшится в размерах, благодаря чему на дисплее появится больше свободного места для пиктограмм состояния. Помимо этого, осенью 2021 года многие фанаты компании ждут обновленных Apple Watch 7 и AirPods 3, о которых слухи ходят уже давно. А если вы еще не слышали о недавно вышедших наушниках Apple Beats Studio Buds — вся информация есть здесь.
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