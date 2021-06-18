Линейка топовых смартфонов 2021 года Xiaomi Mi 11 начала получать программный апдейт MIUI под номером 12.5.2.0. Он принес на устройства множество проблем — об этом рассказал ресурс iGeekPhone.
Источник ссылается на сообщения пользователей Mi 11 на форумах, а также отзывы в соцсетях. По словам владельцев, смартфоны Mi 11 Lite и Mi 11 Youth Edition начали периодически перезагружаться после обновления до 12.5.2.0. При этом иногда перезагрузка бывает цикличной, а после включения устройство не реагирует на нажатия и тапы. Помимо этого, пользователи жалуются на повышенное энергопотребление после апдейта, периодические реконнекты зарядки, лаги в играх и даже нестабильную работу WeChat — главного приложения в Китае.
Такие проблемы тем более странны, если учесть, что Xiaomi всегда уделяет гораздо больше внимания именно китайской версии MIUI по сравнению с глобальной. Ранее пользователи из Европы и США даже создали и подписали петицию в адрес компании, в которой они пожаловались на низкое качество глобальных сборок MIUI, количество багов в них, а также разительное отличие подхода к китайским и глобальным прошивкам. У Xiaomi потребовали обратить внимание на ПО для мирового рынка и подтянуть качество сборок и тестирования.
Ранее пользователи iPhone пожаловались на актуальную iOS 14.6. Они обратили внимание на повышенный расход аккумулятора после обновления до этой версии. На данный момент Apple тестирует iOS 14.7, в которой проблема с энергопотреблением должна быть устранена.
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p.s. у самого было множество разных xiaomi — брал всегда с "Опозданием" — когда кастомки появятся нормальные...Следующим аппаратом на ведре возьму realme. Нормальный чистый андроид рулит.